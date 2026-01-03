Separatistas de Yemen anuncian constitución para un sur independiente

ADÉN, Yemen (AP) — El movimiento separatista de Yemen anunció el viernes una constitución para una nación independiente en el sur, y exigió que otras facciones del país acepten la medida, lo que representa una escalada en una confrontación entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por EAU, describió el anuncio como una declaración de independencia para el sur. Sin embargo, no estaba claro si la medida podría implementarse o era en gran medida simbólica. El mes pasado, combatientes vinculados al CTS tomaron el control de dos provincias del sur que estaban en poder de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y se apoderaron del palacio presidencial en la principal ciudad del sur, Adén. Miembros del gobierno reconocido internacionalmente, que había estado asentado en Adén, huyeron a la capital saudí, Riad.

El viernes, aviones de guerra saudíes bombardearon campamentos y posiciones militares controladas por el CTS en la provincia de Hadramout, mientras combatientes respaldados por Arabia Saudí intentaban apoderarse de las instalaciones, dijo un funcionario separatista. Fue una nueva intervención directa de Arabia Saudí, que en las últimas semanas ha bombardeado a fuerzas del CTS y atacado lo que se decía era un embarque de armas emiratíes para los separatistas.

En apariencia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y sus aliados en el terreno han sido parte de una coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los insurgentes hutíes en Yemen que controlan el norte. El objetivo declarado de la coalición ha sido durante mucho tiempo restaurar el gobierno reconocido internacionalmente, que fue expulsado del norte por los hutíes en una guerra civil que comenzó hace una década. Pero las tensiones entre las facciones y las dos naciones del Golfo Pérsico parecen estar desmoronando la coalición, amenazando con lanzarlas a un conflicto abierto y desgarrar aún más al país más pobre del mundo árabe.

Declaración de los separatistas del sur

El jefe del CTS, Aidarous al-Zubaid, emitió una declaración en video el viernes diciendo que la constitución emitida por su grupo estaría en vigor durante dos años, después de los cuales se celebraría un referéndum sobre "ejercer el derecho a la autodeterminación para el pueblo del Sur". Durante esos dos años, dijo, las "partes relevantes" en el norte y sur de Yemen deberían mantener un diálogo sobre "un camino y mecanismos que garanticen el derecho del pueblo del Sur".

Dijo que si las otras facciones no están de acuerdo con su llamado o si toman acción militar, "todas las opciones permanecen abiertas".

La "constitución" de 30 artículos proclamó la creación del "Estado de Arabia del Sur", cubriendo el mismo territorio de la antigua República Democrática Popular de Yemen, el Estado independiente del sur que existió de 1967 a 1990.

Parecía ser el movimiento más evidente hasta ahora por parte del CTS hacia su objetivo largamente proclamado de independencia. En la confusión que ha reinado en el sur en las últimas semanas, no estaba claro qué impacto práctico tendría. Pero la declaración podría retrasar los esfuerzos para evitar un conflicto abierto entre los separatistas y el resto de la coalición liderada por Arabia Saudí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos dijo en un comunicado el viernes que el país estaba manejando la situación "con moderación, coordinación y un compromiso deliberado con la desescalada, guiado por una política exterior que consistentemente prioriza la estabilidad regional sobre la acción impulsiva".

Aviones saudíes atacan mientras continúan combates en el sur

La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen exige la retirada de las fuerzas vinculadas al CTS de las dos gobernaciones que tomaron, Hadramaut y Mahra, como parte de los esfuerzos de desescalada. El CTS hasta ahora se ha negado a entregar sus armas y campamentos.

Combatientes respaldados por Arabia Saudí, conocidos como las Fuerzas del Escudo Nacional, avanzaron sobre dos campamentos del CTS en Hadramout, dijo un alto funcionario del CTS, Ahmed bin Breik, exgobernador de la provincia. Las fuerzas separatistas se negaron a retirarse y, en respuesta, aviones saudíes atacaron los campamentos, indicó.

Mohamed al-Nakib, portavoz de las fuerzas respaldadas por el CTS, dijo que los ataques causaron muertes, sin proporcionar detalles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Dijo a la AP más tarde el viernes que "intensos enfrentamientos" estallaron entre sus fuerzas y las Fuerzas del Escudo Nacional en varias áreas de Hadramaut.

No estaba claro si las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí retomaron los campamentos.

Salem al-Khanbashi, el gobernador de Hadramaut que fue elegido el viernes por el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente para comandar las fuerzas lideradas por Arabia Saudí en la gobernación, dijo que las acciones para recuperar los campamentos "no son una declaración de guerra y no tienen como fin una escalada". Dijo que era una "medida preventiva para eliminar armas".

Khaled informó desde El Cairo. El periodista de The Associated Press Bassem Mroue en Beirut contribuyó a este despacho.