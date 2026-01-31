Separatistas matan a 21 personas, incluidos civiles, en múltiples ataques en Pakistán

QUETA, Pakistán (AP) — Separatistas de la provincia de Baluchistán en Pakistán se responsabilizaron de casi una docena de ataques coordinados en el sur de Pakistán el sábado temprano, que tuvieron como objetivo a civiles, una prisión de alta seguridad, estaciones de policía e instalaciones paramilitares. Once civiles, diez miembros de las fuerzas de seguridad y 67 insurgentes murieron, informaron las autoridades.

Aunque los separatistas baluches y los talibanes paquistaníes frecuentemente atacan a las fuerzas de seguridad en Baluchistán y en otras partes del país, los ataques coordinados de esta magnitud son inusuales. Las autoridades dijeron que al menos 108 milicianos han sido abatidos en todo Baluchistán en las últimas 48 horas, incluidos 67 el sábado.

Entre los muertos se encontraban 11 civiles, entre ellos tres mujeres y tres niños, en la ciudad de Gwadar en Baluchistán, según el oficial de policía Ibad Khan. Dijo que los civiles muertos eran de etnia baluche. Khan manifestó que la policía respondió rápidamente al ataque y mató a todos los atacantes.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo en un comunicado que diez oficiales de seguridad fueron asesinados.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) se atribuyó la responsabilidad de los ataques, durante los cuales también se robaron algunos bancos. Publicó videos que mostraban a mujeres participando en los ataques, aparentemente como parte de una propaganda para resaltar el papel de las mujeres entre los milicianos.

Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán, dijo que la mayoría de los ataques fueron frustrados. Ocurrieron un día después de que el ejército dijo que las fuerzas de seguridad esta semana asaltaron dos escondites de milicianos en el suroeste del país, matando a 41 insurgentes en enfrentamientos separados.

El jefe de ministros provincial, Sarfraz Bugti, escribió en X que las fuerzas de seguridad estaban persiguiendo a los insurgentes. Dijo que al menos 700 fueron abatidos por las fuerzas de seguridad en el último año.

Según la policía de Baluchistán y funcionarios del gobierno, al menos 37 atacantes fueron abatidos inicialmente y 30 más fueron localizados y abatidos. Más temprano el sábado, las autoridades dijeron que los insurgentes destruyeron vías férreas, lo que llevó a los Ferrocarriles de Pakistán a suspender los servicios de tren desde Baluchistán a otras partes del país.

Milicianos lanzan ataques el sábado

Los ataques comenzaron casi simultáneamente en toda la provincia, dijo el ministro de Salud provincial, Bakht Muhammad Kakar. Dijo que dos oficiales de policía murieron en un ataque con granada a un vehículo policial en Quetta, la capital provincial. El gobierno declaró una emergencia en todos los hospitales.

Docenas de insurgentes también atacaron una prisión en el distrito de Mastung, liberando a más de 30 reclusos, según la policía. En otros ataques, los milicianos intentaron asaltar la sede provincial de las fuerzas paramilitares en el distrito de Nushki, pero el ataque fue repelido, dijo la policía.

Los insurgentes lanzaron granadas contra la oficina de un administrador del gobierno en el distrito de Dalbandin, pero una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad los obligó a huir, según las autoridades locales. Los ataques a puestos de seguridad en los distritos de Balincha, Tump y Kharan fueron frustrados, mientras que en Pasni y Gwadar, los insurgentes intentaron secuestrar a pasajeros que viajaban en autobuses por las carreteras, dijo la policía.

El BLA está prohibido en Pakistán y Estados Unidos lo designó organización terrorista. Ha estado detrás de numerosos ataques en los últimos años, y Pakistán dice que el grupo cuenta con el respaldo de India, una acusación que Nueva Delhi niega. Islamabad asegura que los separatistas baluches, los talibanes paquistaníes y otros milicianos están utilizando suelo afgano para lanzar ataques dentro de Pakistán. Kabul lo niega.

Los grupos separatistas baluches y los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), han intensificado los ataques en Pakistán en los últimos meses. El TTP es un grupo separado pero aliado con los talibanes de Afganistán, que regresaron al poder en agosto de 2021.

Baluchistán ha sido durante mucho tiempo el sitio de una insurgencia por parte de grupos separatistas que buscan la independencia del gobierno central de Pakistán en Islamabad.

______

Ahmed informó desde Islamabad, Babar Dogar en Lahore, e Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, contribuyeron a este informe.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.