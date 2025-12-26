Separatistas yemeníes: "No nos dejaremos disuadir por los ataques saudíes"

Esto representa una nueva escalada tras la toma de amplias extensiones de territorio el mes pasado por parte de los separatistas: el grupo declaró el control de las ocho gobernaciones del sur, incluyendo zonas estratégicas y ricas en petróleo como Hadramaut y Al-Mahra. Arabia Saudí, potencia regional y principal apoyo del gobierno reconocido internacionalmente, les advirtió que se retiraran.

No hubo informes inmediatos de víctimas en los ataques aéreos, que se produjeron en medio de una dramática escalada del conflicto que, durante más de una década, ha sumido a Yemen en una catástrofe humanitaria. Tanto los separatistas como los aliados de Riad forman parte del frente antihutí. Desde el conflicto de 2014, los hutíes, respaldados por Irán, han mantenido el control de las zonas más pobladas del norte, incluyendo la capital, Saná, Ibb, Dhamar y otras provincias septentrionales, así como amplias franjas de la provincia de Hudaydah a lo largo de la costa del Mar Rojo.

"El Consejo afirma que estas acciones no contribuirán a ningún tipo de entendimiento ni disuadirán a la población del sur de seguir avanzando hacia la restauración de sus plenos derechos", declaró el Consejo de Transición del Sur, un grupo separatista, en referencia a los ataques saudíes. (ANSA).