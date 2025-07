Sepla alerta sobre la precariedad laboral de los pilotos de helicóptero en España y la fuga de talento

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha denunciado la grave precariedad que afecta a los pilotos de helicóptero en España, una situación que está provocando una preocupante escasez de profesionales y dificultando el relevo generacional en este sector estratégico para la seguridad y emergencias. En España existen alrededor de 550 licencias de pilotos de helicóptero, la mayoría dedicadas a servicios públicos esenciales como extinción de incendios, salvamento marítimo y emergencias médicas. Sin embargo, según el sindicato las condiciones laborales son cada vez más difíciles, lo que está llevando a muchos pilotos a emigrar a otros países con mejores salarios y condiciones. Entre las causas Sepla señala la adjudicación de contratos públicos centrados en el precio y no en la calidad, que obliga a las empresas operadoras -15 en todo el país según AESA- a reducir costes, muchas veces a costa de las condiciones laborales de los pilotos. Además, los contratos no contemplan la actualización de costes operativos como el combustible, afectando directamente a las compañías y a los trabajadores. Otra dificultad es que la mayoría de vuelos son monotripulados, lo que limita la formación y experiencia de los pilotos jóvenes, quienes apenas pueden acumular entre 100 y 150 horas de vuelo al año, frente a las 900 que realizan los pilotos de línea aérea. A ello se suma el elevado coste para obtener la licencia ATPL(H), que oscila entre 70.000 y 102.000 euros, sin ayudas públicas. El sindicato asegura que los salarios son significativamente inferiores a los de otros países europeos, con una diferencia del 20% a 30% respecto a Alemania, Italia o Reino Unido. En Avincis, el principal operador de helicópteros en España, el convenio colectivo lleva caducado desde 2018 y no ha habido subida salarial en diez años, lo que ha significado una pérdida del 25% del poder adquisitivo para los pilotos. Sepla denuncia que la inestabilidad laboral y la incertidumbre en las programaciones, que cambian constantemente y se anuncian con poco tiempo, dificultan además la conciliación familiar, generando un entorno poco atractivo para los profesionales. Como resultado, la media de edad de los pilotos de helicóptero en España ronda los 52 años y el sector no logra captar a nuevos talentos. En los últimos años, 17 pilotos han emigrado de Avincis a países de África, Oriente Próximo y América, buscando mejores condiciones. Por todo ello Sepla reclama a las Administraciones públicas una mejora en los presupuestos para los servicios de emergencias, y que se establezca la obligatoriedad de tripulaciones de dos pilotos para garantizar la seguridad y calidad del servicio, así como atraer a nuevos profesionales y detener la fuga de talento.

