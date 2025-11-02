Sequía extrema deja a Teherán al borde del desabastecimiento de agua

Teherán podría quedarse sin agua potable en dos semanas debido a una sequía histórica, advirtió el domingo un medio estatal iraní.

El embalse Amir Kabir, uno de los cinco que abastecen de agua potable a la capital de Irán, contiene actualmente solo el 8% de su capacidad, suficiente para menos de dos semanas de suministro, indicó Behzad Parsa, director general de la compañía de aguas de Teherán, citado por la agencia de noticias Irna.

Hace un año, tenía seis veces más agua.

La capital iraní, con más de 10 millones de habitantes, consume unos 3 millones de metros cúbicos de agua al día.

Por motivos de ahorro, se han registrado cortes de agua en varios barrios de la ciudad en los últimos días.

En julio y agosto, incluso se decretaron dos días festivos para ahorrar agua y energía, en un momento en que los cortes de electricidad eran casi diarios debido a una intensa ola de calor.

