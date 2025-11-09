Sequía goleadora del Napoli continúa al caer 2-0 ante Bologna en la Serie A

MILÁN (AP) — Napoli no encuentra el gol sin Kevin De Bruyne.

El equipo de Antonio Conte perdió el domingo 2-0 en su visita a Bologna, el tercer partido consecutivo en el que no logran anotar.

Napoli se mantiene igualado con el AC Milan en la cima de la Serie A, pero apenas un punto por encima del Inter de Milán, Roma y Bologna. El Inter enfrentaba a la Lazio más tarde el domingo, después del partido de la Roma contra Udinese.

De Bruyne se lesionó en la victoria 3-1 sobre el Inter el mes pasado y probablemente estará fuera hasta el nuevo año. Napoli venció 1-0 a Lecce en su primer partido sin el excentrocampista del Manchester City, pero luego siguió con empates sin goles contra Como y luego Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

Después del empate del Milan en Parma el día anterior, Napoli sabía que podía despegarse en la cima de la Serie A con una victoria el domingo.

Y sus pretensiones cobraron fuerza cuando Lukasz Skorupski, el portero de Bologna, tuvo que salir en el octavo minuto con una lesión muscular. Massimo Pessina, de 17 años, ingresó para hacer su debut en el primer equipo.

Sin embargo, Napoli nunca realmente puso a prueba al adolescente y Bologna se adelantó a los 50 minutos a pesar de perder a otro jugador — Jonathan Rowe — por lesión.

Su reemplazo, Nicolò Cambiaghi, gestó el primer gol al desbordar por la izquierda y luego pasar el balón para que Thijs Dallinga lo colocara en el primer palo.

Bologna duplicó su ventaja a los 66 mediante el cabezazo del defensor colombiano Jhon Lucumí para celebrar su primer gol en la Serie A.

Nuevos técnicos

El nuevo técnico de Genoa, Daniele De Rossi, y su homólogo de Fiorentina, Paolo Vanoli, debutaron con un entretenido empate 2-2, que también incluyó un penal atajado por David De Gea.

La Viola permaneció en el fondo de la tabla, dos puntos por detrás de Genoa y a tres de la salvación.

Atalanta sucumbió en casa 3-0 ante Sassuolo. Fue el séptimo partido de liga sin victoria para el Atalanta, que venía de derrotar al Olympique de Marsella en la Liga de Campeones a mitad de semana.

