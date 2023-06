Ser entrenador de rugby es tener "una vida de locos", dice Gonzalo Quesada

Para el argentino Gonzalo Quesada, actualmente en el banquillo del Stade Français parisino, ser entrenador de rugby supone tener "una vida de locos", como dijo a la AFP en una entrevista en la que repasa las claves de su oficio y su interés por la psicología.

Todo ello antes de que el Stade Français reciba el sábado a su vecino y rival Racing 92 en un repechaje de acceso a las semifinales del Top 14 francés.

Pregunta: ¿Consigue pasar a otra cosa una vez que el partido termina?

Respuesta: "Esto es una vida de locos porque trabajas toda la semana para un partido. Cuando pierdes, te afecta y tienes que pensar qué debes cambiar, te pones en cuestión. Cuando ganas tienes una hora para saborearlo, antes de ver el balance de lesionados... Y comienzas ya a pensar en el siguiente fin de semana. A partir del lunes tienes que pasar a otra cosa: analizas, presentas los objetivos de la semana... El día que saboreas más es la víspera del partido: el trabajo ya está hecho. El viernes, en sus ordenadores, los técnicos tienen el partido siguiente. Yo, mientras el partido no ha terminado, no puedo pasar página".

P: ¿Prepara sus charlas?

R: "Preparo muchas. Pero estoy convencido de que si están demasiado preparadas, se siente y tienen menos efecto. Quiero estar seguro de que expreso algo que viene de dentro. Intento encontrar el resorte emocional (...) Trato de hacer un sandwich poniendo un contexto emocional fuerte junto a un recordatorio estratégico y terminó con una segunda parte más emocional para llegar a algunos jugadores con una historia, con un momento... Tengo mis notas y me las repito. El peligro es que hay muchas cosas que decir. Las pocas veces que estoy satisfecho es cuando consigo conectar, cuando consigo llegar con lo emocional a lo que he sentido. Pero a menudo no estoy satisfecho (sonrisas)".

P: ¿Logra dormir antes o después de un partido?

R: "Muy bien. La víspera del partido es la noche en la que duermo mejor. Tenemos semanas tan cargadas que estamos agotados (risas)... Aunque esté estresado, estoy tan cansado que duermo. Después del partido, depende. ¡Bebo 55 cafés! (risas). Nos levantamos muy pronto todos los días, así que por la noche dormimos. Me levanto a las 6h00 (...) A la 22h00 estoy en la cama para leer un poco sobre psicología, neurociencia, gestión de equipos... Es inspirador, pero, sobre todo, ¡me deja KO!".

P: ¿Consigue pensar en otra cosa?

R: "Me encantan los otros deportes. Me encanta ir al Parque de los Príncipes (estadio del equipo de fútbol del París Saint-Germain). Pero mi pasión son los caballos, el polo. Tengo la suerte de poder ir al club de Chantilly, un lugar magnífico a menos de una hora de mi casa. Es la actividad que me permite estar bien, evadirme. No tiene nada que ver, es otro mundo, es la naturaleza. Si no, reconozco que todo lo demás es alrededor del trabajo (sonrisa)".

P: ¿Cómo aborda los malos anuncios?

R: "Tengo un master en ciencia económica y gestión de empresa. Pero me he dado cuenta de que lo me gusta en dirigir. La gestión de personas, de proyectos... Así que, después de mi carrera como jugador, he estudiado todo lo relacionado con la preparación mental, con el 'management'... La tarea de entrenador que me gusta menos es cuando tienes que anunciar a un jugador que no va a jugar: hay que explicárselo, darle ejes de progresión... Eso forma parte del trabajo. Cuando era más joven, esperaba demasiado tiempo antes de anunciarle a un jugador que no le conservaría al término de la temporada. Me di cuenta que era mejor decirlo lo antes posible. El jugador va a estar decepcionado unos días, pero muy rápidamente va a tomar constancia de que tiene tiempo para organizarse, para encontrar un nuevo club, para organizar una mudanza y terminar bien la temporada".

Mca/ng/dr

AFP