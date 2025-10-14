Será crucial "estar atento a las contras" de Colombia en el Mundial Sub-20, dice el DT argentino Placente

El entrenador argentino Diego Placente advirtió el martes que será crucial que su equipo esté atento a los contraataques de la selección colombiana, cuando se enfrenten el miércoles por las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile.

"Creo que lo importante, más allá del sistema, es estar atento a las contras, donde ellos son muy fuertes", aseguró Placente en el entrenamiento previo al duelo de semifinales que se jugará el miércoles a las 20:00 (23:00 GMT) en el Estadio Nacional de Santiago.

Argentina, con seis títulos en 18 participaciones, no conquista un Mundial Sub-20 desde Canadá 2007 y llega a la semifinal bajo presión por recuperar la gloria juvenil. Colombia, presente en 12 ediciones, alcanzó su mejor resultado -el tercer lugar- en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Entre enero y febrero, esta Colombia ya los hizo sudar en el Campeonato Sudamericano de la categoría en Venezuela. Allí empataron el primer duelo y ganaron el segundo por la mínima.

"Fue un equipo durísimo. Creo que nos costó los dos partidos, así que, nada, pensar en tratar de hacer algo parecido o mejorarlo también", afirmó.

La Albiceleste tendrá que lidiar con la dolorosa baja por sanción del volante Maher Carrizo, uno de los goleadores del equipo con tres tantos.

"Maher es muy importante para nosotros por lo que juega y por lo que da en todas las facetas del juego. Hoy intentaremos ver quién de los delanteros o algún volante" tomará su lugar, afirmó Placente.

Pese a la baja de Carrizo, el orientador destacó el nivel de sus dirigidos, que han ganado todos los partidos del certamen juvenil.

"Cuando vinimos acá había muchos que no tenían muchos minutos en primera división, pero se fueron potenciando y todos están muy enchufados", celebró el técnico argentino.

Aunque Argentina no contó con figuras juveniles destacadas como Franco Mastantuono (Real Madrid) o Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), logró exprimir la letalidad del atacante Alejo Sarco, autor de cuatro tantos, o las aptitudes por la banda derecha del lateral Dylan Gorosito.

Hasta el último momento esperamos a "cuatro o cinco jugadores que te dan un brillo porque son jugadores diferentes, pero confiamos en los que llegaron para hacer el mejor equipo posible para este torneo", destacó Placente.

