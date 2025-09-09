¿Serán “The Studio” o “Severance” ganadoras de los Emmy? Periodistas de AP hacen sus predicciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La 77a edición de los Premios Primetime Emmy del domingo llega con claros favoritos, pero pocas certezas.

¿Llevará el reconocimiento a “Adolescence” a dominar la categoría de series limitadas, o completará “The Penguin” una trayectoria que comenzó con un gran número de nominaciones y continuó con una destacada actuación en los Emmy de las Artes Creativas? ¿Reinará el principal nominado “Severance” como lo hicieron “Succession” y “Shogun” antes? ¿Y podrá alguna comedia detener a “The Studio”?

Los periodistas de The Associated Press Alicia Rancilio y Andrew Dalton comparten sus predicciones en diez categorías principales, junto con una elección adicional.

Mejor serie de drama

Nominados: “Andor”, “Paradise”, “Severance”, “Slow Horses”, “The Diplomat”, “The Pitt”, “The Last of Us”, “The White Lotus”.

RANCILIO: “Severance” y “The White Lotus” fueron los programas más comentados del año, pero “The White Lotus” parece estar más hecha para las categorías de actuación. Voy a decir que “Severance” se llevará este trofeo.

DALTON: “Severance” se sintió como el pico del año de la televisión de prestigio cuando sus episodios se estaban emitiendo. Sin embargo, a medida que llega la semana de los Emmy, una barrida al estilo “Shogun” parece extremadamente improbable. Aun así, ha parecido destinado a este premio desde la mitad de su segunda temporada y, a pesar de los aumentos de “The White Lotus” y “The Pitt”, va a ganar aquí.

Mejor actor de drama

Nominados: Sterling K. Brown, “Paradise”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Pedro Pascal, “The Last of Us”; Adam Scott, “Severance”; Noah Wyle, “The Pitt”.

DALTON: La narrativa de Noah Wyle es demasiado poderosa para negarla. Recibe cinco nominaciones sin una victoria por “ER”, solo para regresar 30 años después y triunfar interpretando a una versión mayor, cálida pero cansada del mundo, de un médico de emergencias en “The Pitt”. Afortunadamente, su actuación real fue aún más poderosa que su historia personal. Su victoria será bien merecida por sus méritos.

RANCILIO: A Hollywood le encanta un regreso y es hora de que Wyle reciba su reconocimiento. Y, como dijiste, su victoria será bien merecida. La actuación de Wyle no solo es poderosa, sino que su personaje, el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, es el tipo de maestro, gerente y, sí, médico que todos desearíamos tener. También vi a Wyle decir en una entrevista que realmente sabe cómo realizar suturas, y eso es bastante genial.

Mejor actriz de drama

Nominadas: Kathy Bates, “Matlock”; Sharon Horgan, “Bad Sisters”; Britt Lower, “Severance”; Bella Ramsey, “The Last of Us”; Keri Russell, “The Diplomat”.

RANCILIO: Creo que los votantes de los Emmy marcarán la casilla para Kathy Bates. La Maddie Matlock de Bates es una actuación tan compleja de alguien que busca justicia y que ocasionalmente puede sentirse culpable.

Las personas no son solo una cosa, la vida es complicada, y Bates lo clava.

DALTON: Bates se adelantó poco después de que “Matlock” se estrenara y todavía parece que cerrará el trato. Será bien merecido para una de nuestras grandes actrices que ofrece una actuación magistral en el tipo de procedimiento de red que ha estado casi ausente de los Emmy durante años.

Mejor actriz de reparto, serie de drama

Nominadas: Patricia Arquette, “Severance”; Carrie Coon, “The White Lotus”; Katherine LaNasa, “The Pitt”; Julianne Nicholson, “Paradise”; Parker Posey, “The White Lotus”; Natasha Rothwell, “The White Lotus”; Aimee Lee Wood, “The White Lotus”

DALTON: Es una locura que las mujeres de “The White Lotus” obtuvieran cuatro nominaciones en esta categoría y casi no parece suficiente. Me hubiera gustado ver el mismo número para los médicos y enfermeras de “The Pitt”. Mi corazón está aquí con Katherine LaNasa, cuya Enfermera Dana fue el mejor personaje en un hospital lleno de ellos. Pero mi cabeza me dice que Carrie Coon ganará como la mejor de muchas grandes actuaciones empapadas de vino y adictas a las pastillas en “The White Lotus”.

RANCILIO: Esta es difícil porque las mujeres de “The White Lotus” han acaparado el mercado, pero finalmente creo que Parker Posey prevalecerá. Al igual que Jennifer Coolidge antes que ella, las líneas de Posey en el programa no solo fueron memorables, sino que se convirtieron en memes. Y, yo también, “no siento que a esta edad deba vivir una vida incómoda”.

Mejor actor de reparto, serie de drama

Nominados: Zach Cherry, “Severance”; Walton Goggins, “The White Lotus”; Jason Isaacs, “The White Lotus”; James Marsden, “Paradise”; Sam Rockwell, “The White Lotus”; Tramell Tillman, “Severance”; John Turturro, “Severance”.

RANCILIO: Voy a elegir a Walton Goggins aquí porque este año no solo entregó otra gran actuación, sino que ha estado experimentando un poco de lo que se conoce como un “momento zaddy” de Pedro Pascal que probablemente lo puso en la mente de los votantes.

DALTON: La mirada de Goggins durante el épico discurso de sobriedad de su coprotagonista y también nominado Sam Rockwell fue una de las imágenes más inolvidables de la televisión del año. Pero Tramell Tillman produjo varios de esos momentos, desde su destierro despiadado de John Turturro mientras vestía ropa de esquí elegante hasta su baile con tambores con una banda de marcha interoficina. Y debajo del destello mostró una profundidad y vida interior desconocidas.

Debería obtener la única victoria actoral para “Severance”.

Mejor serie de comedia

Nominados: “Hacks”, “The Bear”, “The Studio”, “Only Murders in the Building”, “Abbott Elementary”, “Nobody Wants This”, “Shrinking”, “What We Do in the Shadows”.

DALTON: La abundancia de nominaciones obtenidas por “The Studio” me convenció de inmediato de que iba a ganar la mejor comedia en medio de una competencia querida pero obsoleta. Apuéstenle.

RANCILIO: “The Studio” ganará, pero me gustaría dar un sincero aplauso a cada una de las otras nominadas, excepto “The Bear”, que nunca ha sido una comedia.

Mejor actor de comedia

Nominados: Seth Rogen, “The Studio”; Martin Short, “Only Murders in the Building”; Jeremy Allen-White, “The Bear”; Adam Brody, “Nobody Wants This”; Jason Segel, “Shrinking”

RANCILIO: Aproximadamente en esta época del año pasado, la actuación de Adam Brody en “Nobody Wants This” me hizo sentir tanto entusiasmo como nostalgia por los primeros años de los 2000 cuando hizo que los nerds fueran geniales. ¿Lo sentiste también? Esos sentimientos no han disminuido, pero la lógica me dice que Seth Rogen se llevará la victoria.

DALTON: El encanto de Brody es interminable. Lo usará para parecer agradecido en la derrota. Rogen llevó su bien establecida personalidad de fumeta a un lugar que mantuvo lo que la gente ama de él y trajo nuevas dimensiones cómicas que incluso su madre podría apreciar. Obtendrá su primer Emmy de muchos.

Mejor actriz de comedia

Nominadas: Uzo Aduba, “The Residence”; Kristen Bell, “Nobody Wants This”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Jean Smart, “Hacks”; Ayo Edebiri, “The Bear”.

DALTON: Los votantes de los Emmy nunca han dudado en seguir eligiendo al mismo ganador. Vean a Julia Louis-Dreyfus llevándose este trofeo seis veces seguidas por “Veep”. Jean Smart ha ganado por las tres temporadas de “Hacks” hasta ahora, y seguiré eligiéndola hasta que pierda.

RANCILIO: Sin faltar al respeto a Louis-Dreyfus o a Smart, pero sentí entonces y ahora que debería haber un límite en las nominaciones para el mismo papel. Llega un punto en el que dices: “Lo entendemos, Kelsey, eres realmente bueno interpretando a Frasier”. Sin embargo, no hago las reglas y así que Smart ganará.

Mejor serie limitada

Nominados: “Adolescence”, “The Penguin”, “Dying for Sex”, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, “Black Mirror”.

RANCILIO: Si “Adolescence” no gana aquí, me sorprendería. Eso es todo.

DALTON: Estaría igual de sorprendido. Esta es la cosa más segura de la noche. Tiene que ganar.

Es una obra de arte demasiado grande para que los votantes la ignoren.

Mejor actor en una serie limitada

Nominados: Colin Farrell, “The Penguin”; Stephen Graham, “Adolescence”; Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”; Brian Tyree Henry, “Dope Thief”; Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.

DALTON: Creo que el verdadero ganador de esta categoría debería ser Owen Cooper de “Adolescence”, cuya actuación digna de un protagonista como un niño acusado de asesinato fue simplemente asombrosa. Pero como casi todos los, eh, adolescentes, está atrapado en el reparto. Así que elijo a su padre en la televisión, Stephen Graham, cuya actuación incluyó la mejor visita a una tienda de mejoras para el hogar en la historia de la pantalla.

RANCILIO: Estoy de acuerdo en que Cooper debería ser un contendiente en esta categoría. Es casi como si Netflix accidentalmente cambiara las presentaciones de actor principal y de reparto para “Adolescence”, así que aquí estamos. Sin embargo, voy a elegir a Brian Tyree Henry. No solo es extraordinario en “Dope Thief”, sino que creo que es muy querido en general y Hollywood es un concurso de popularidad.

Mejor actriz en una serie limitada

Nominadas: Cate Blanchett, “Disclaimer”; Meghann Fahy, “Sirens”; Rashida Jones, “Black Mirror”; Cristin Milioti, “The Penguin”; Michelle Williams, “Dying for Sex”.

RANCILIO: Los fanáticos de Cristin Milioti ya sabían que podía hacer trabajo de teatro desde “Once” y también comedia desde “How I Met Your Mother” y la película “Palm Springs”. Su trabajo en “The Penguin” demostró que también ha dominado el drama y puede encontrar el equilibrio adecuado si está interpretando a una maniaca desquiciada.

DALTON: La aceptación sin precedentes de los Emmy de un programa de franquicia como “The Penguin”, con sus 23 nominaciones y ocho victorias en los Creative Arts, ha sido la sorpresa de la temporada hasta ahora. Y Milioti de alguna manera casi roba el espectáculo a Colin Farrell y sus papadas. Pero Michelle Williams fue un gran nuevo semi-estiramiento para Michelle Williams, quien está construyendo un cuerpo de trabajo en televisión comparable a sus logros en la pantalla grande. La elijo por un pelo.

Elección comodín

DALTON: No hay premio para el mejor presentador de programa de entrevistas, pero cuando “Late Show” de Stephen Colbert gane la mejor serie de entrevistas, será un tributo a una figura querida cuya cancelación sin ceremonias por razones percibidas como políticas indignó a muchos de sus compañeros de la industria. Y obtendrá su propio trofeo como productor ejecutivo.

RANCILIO: Martin Short podría lograr una semi-sorpresa ganando como mejor actor en una comedia sobre Rogen por “Only Murders” y no me molestaría.