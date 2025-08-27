Serbia de Jovic inicia el Eurobasket con paseo ante Estonia

La Serbia de Nikola Jovic empezó su camino en el Eurobasket 2025 con una amplia victoria ante Estonia (98-64) este miércoles en Riga, en un torneo en que es el principal favorito al título.

El modesto conjunto estonio, 43º del ranking de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), no parecía un gran obstáculo y no lo fue para una Serbia que después del primer cuarto ya dominaba 32-12.

Jokic fue el máximo anotador del partido, con 18 puntos, en un duelo en que los serbios acabaron sin pisar el acelerador.

Serbia lidera el grupo A por una mejor diferencia de puntos respecto a Turquía, que venció también con autoridad a los anfitriones letones (93-73).

La campeona mundial Alemania también empezó con buen pie, al imponerse con un 106-76 sobre Montenegro en Tampere (Finlandia).

Dennis Schröder y Franz Wagner brillaron con 21 y 22 puntos, respectivamente.

En ese mismo grupo B, Finlandia se impuso 93-90 a Suecia gracias a un espectacular partido de Lauri Markkanen, que firmó 28 puntos.

El jueves arrancarán otros candidatos al podio en este campeonato europeo de básquet.

La subcampeona olímpica Francia se medirá a Bélgica en Katowice (Polonia), donde la Eslovenia de Luka Doncic empezará ante Polonia.

En Limassol (Chipre), la Grecia de Giannis Antetokounmpo mide fuerzas con Italia, mientras que España, en el torneo de despedida de su seleccionador Sergio Scariolo, comenzará su camino contra Georgia.