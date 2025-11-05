Serbia. El jefe de DDHH de la ONU pide a Serbia juzgar a los responsables del derrumbe en la estación de Novi Sad

LA NACION

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este miércoles a las autoridades de Serbia hacer "todo lo posible para acelerar el proceso y llevar ante la Justicia a los responsables" del trágico derrumbe de una marquesina de una estación de trenes de la ciudad de Novi Sad, un incidente que tuvo lugar a principios de noviembre de 2024 y que se saldó con 16 muertos. "No se ha producido ningún progreso significativo para obtener la verdad y hacer justicia en relación con esta tragedia. Esto sigue así a pesar de las demandas de miles de personas que han salido a la calle", ha aseverado Turk, según un comunicado en el que ha hecho hincapié en la importancia de "restaurar la confianza de la población en las instituciones y el Estado de Derecho". En este sentido, ha lamentado que existen "acusaciones de ataques violentos y arrestos arbitrarios contra manifestantes que han salido a la calle de forma pacífica y de periodistas. Todo esto está sin investigar y carece de represalia. Al contrario, estos incidentes siguen ocurriendo", ha lamentado. Durante los últimos doce meses, la población serbia ha salido a la calle a exigir responsabilidades por la tragedia de Novi Sad y para protestar contra la corrupción. Además, han pedido la puesta en libertad de aquellos que han sido detenidos de forma arbitraria durante las protestas. De momento, las autoridades se niegan a ceder y han acusado a los manifestantes de "incitar a la violencia siguiendo directrices procedentes del extranjero". Turk ha recalcado así la importancia de abrir investigaciones "transparentes, independientes y efectivas". "Serbia tiene la obligación de defender la libertad de expresión y de asamblea pacífica", ha indicado, al tiempo que ha pedido "garantizar que las acciones para mantener el orden público no sobrepasan los límites legales ni ponen en peligro los Derechos Humanos".

