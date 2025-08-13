Serbia: Enfrentamientos y violencia en Belgrado y otras ciudades

El ministro del Interior, Ivica Dacic, al condenar el comportamiento violento y agresivo de los manifestantes, informó que al menos 15 agentes resultaron heridos, algunos en condiciones graves.

En la capital Belgrado, así como en Novi Sad, Cacak, Kraljevo y otros lugares, los manifestantes atacaron a las fuerzas policiales arrojándoles piedras, botellas, huevos, bolsas de basura y otros objetos.

Según Dacic, los agentes intervinieron en muchos casos para defender sedes del partido gobernante SNS, que estaban siendo asediadas por los manifestantes, y a cuya defensa se alinearon militantes del partido, quienes también fueron agredidos por grupos de alborotadores.

Los intentos de irrupción en las sedes del partido fueron frustrados por la policía, que actuó en formación antidisturbios, estableciendo cordones para separar a las facciones opuestas.

En Belgrado, una marcha de estudiantes llegó al Parque Pionirski, frente al parlamento, donde desde marzo están acampados grupos de estudiantes en contra del movimiento de protesta, que han pedido desde hace tiempo poder regresar a las facultades ocupadas y retomar los cursos regulares.

En la noche, el presidente Aleksandar Vucic intervino a través de mensajes en redes sociales, haciendo llamados a la calma y a poner fin a la violencia gratuita y completamente injustificada contra las fuerzas policiales.

Ya la noche anterior hubo enfrentamientos e incidentes en Vrbas y Backa Palanka, que resultaron en heridas a cuatro agentes.

Esta nueva ola de protestas antigubernamentales y violencia se registró después de un período de relativa calma por parte del movimiento estudiantil, que, apoyado por amplios sectores de la población y parte de la oposición, ha cuestionado al presidente y al gobierno de Serbia desde noviembre pasado, tras la muerte de 16 personas en el colapso de un techado en la estación de Novi Sad, que según ellos fue causado por negligencia y escasos controles vinculados a la corrupción generalizada en el país.

Por esto, desde la primavera pasada, los estudiantes exigen justicia para las víctimas y elecciones anticipadas. (ANSA).