Serbia lamenta la decisión de los Veintisiete de respaldar el veto a las importaciones de gas ruso desde enero

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Minas y Energía serbia, Dubravka Dedovic, ha lamentado la decisión de los Veintisiete de respaldar la propuesta para prohibir las importaciones de gas ruso a partir del 1 de enero de 2026, una medida que "perjudicará" a Belgrado en el futuro.

"La situación es prácticamente desesperada, teniendo en cuenta la situación actual de la industria petrolera de Serbia", ha señalado, agregando que espera que las "excelentes" relaciones del presidente Aleksandar Vucic con líderes mundiales pueda traer una solución a la crisis energética, según ha recogido la empresa de radiodifusión RTS.

En virtud de la norma, los operadores energéticos podrán invocar motivos de "fuerza mayor" para rescindir los contratos con empresas rusas. La adopción de este mandato permitirá ahora a la presidencia danesa del Consejo iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo, una vez que éste haya adoptado su posición para dar forma al texto final.

El reglamento propuesto introduce una prohibición gradual y legalmente vinculante de las importaciones de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) procedentes de Rusia, con una prohibición total que entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Asimismo, pide a los Estados miembro que presenten planes nacionales de diversificación con las medidas y los posibles desafíos para diversificar su suministro de gas, pero ha acordado eximir a aquellos países que puedan demostrar que ya no reciben importaciones directas ni indirectas de gas ruso.