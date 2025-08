Serbia: Macron afirma que "el destino de Serbia es europeo" en una llamada con el presidente Vucic

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha subrayado este domingo en una llamada con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, que "el destino de Serbia es europeo", en el contexto de la cercanía de Belgrado con Rusia, país al que no ha impuesto sanciones desde el comienzo de la guerra de Ucrania. "Le he reiterado mi convicción de que el destino de Serbia es europeo y mi esperanza de que pueda avanzar, en un espíritu de diálogo, por la vía de las reformas y la adhesión", ha declarado el mandatario galo en su cuenta en la red social X, donde ha anunciado la decisión común de "reforzar aún más nuestra cooperación". Asimismo, en clave regional, Macron ha "subrayado el gran valor que Francia concede a la estabilidad, la unidad y la soberanía de Bosnia y Herzegovina, así como al respeto del Estado de derecho", mientras que ha resaltado ante su par "la importancia" del diálogo con Kosovo y la condena del Elíseo a "todas las acciones unilaterales que puedan perjudicarlo". "Con los países de los Balcanes Occidentales, nuestra Europa se hará realidad y abrazará su destino, en unidad, solidaridad y responsabilidad", ha afirmado ante el dirigente de Serbia, candidato a la adhesión a la Unión Europea desde 2012. Por su parte, Vucic ha indicado que "el desarrollo, el bienestar y la protección del pueblo serbio" son para su Gobierno los "principales intereses nacionales", subrayando asimismo que "Serbia mantiene su compromiso con todos los procesos encaminados a preservar la paz, la cooperación y la prosperidad". El presidente balcánico, que ha agradecido a Macron "su compromiso personal con los Balcanes Occidentales, así como el continuo apoyo que Francia brinda a Serbia en su camino hacia Europa", ha destacado el "compromiso con el diálogo y el respeto al Derecho Internacional" de su Gobierno, así como su "disposición a contribuir a la estabilidad a largo plazo de la región". Este sábado, Vucic criticó la decisión del Tribunal de Apelación de Bosnia de condenar al líder serbobosnio y presidente de la región bosnia de la República Sprska, Milorad Dodik, a un año de prisión y seis años de inhabilitación, señalando concretamente su negativa a aceptar la autoridad del alto representante internacional, Christian Schmidt, cuya función es garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz de Dayton, que pusieron fin a la guerra de Bosnia en 1995. El Ejecutivo serbio fue objetivo en junio y julio de una intensa oleada de protestas antigubernamentales exigiendo la celebración de elecciones parlamentarias después de que Djuro Macut fuera aprobado en abril como nuevo primer ministro por el Parlamento tras la dimisión de su predecesor, Milos Vucevic, cuyo gobierno colapsó en medio de las protestas por el derrumbe de la estación de tren de Novi Sad, que dejó una quincena de muertos en noviembre de 2024. Ante estas movilizaciones, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió a finales de junio a los países occidentales de no promover las llamadas "revoluciones de colores", en defensa de Belgrado, que sigue comprando la gran mayoría de su gas a Moscú.