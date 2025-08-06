Serbia: “Meloni, una de las mujeres más poderosas del mundo”

En declaraciones por la noche a la cadena privada Prva, Vucic dijo que con Meloni habló principalmente sobre la situación geopolítica y sobre la situación en la región de los Balcanes.

"A Belgrado ha llegado una de las mujeres más poderosas del mundo y una de las jefas de gobierno más influyentes del mundo, no solo de Europa", afirmó el presidente serbio.

El encuentro con Meloni fue "una conversación extremadamente importante para nosotros, no solo para el camino europeo de Serbia, sino también para todo lo que debe hacerse en nuestro país: reformas, estado de derecho y todo lo demás", señaló Vučić, destacando que escuchó los consejos de la primera ministra italiana, sus ideas, y que quiso conocer cómo Meloni ve el futuro. (ANSA).