Serbia no le teme a Brasil, dice el DT Stojkovic

Serbia no le teme a Brasil, al que enfrentará en su debut en Catar el jueves, y buscará jugar "con inteligencia" para sumar puntos que la acerquen a octavos de final, dijo este miércoles el seleccionador serbio, Dragan Stojkovic.

"El juego empieza 0-0, por lo tanto Brasil tiene chance de ganar, pero Serbia también. No tenemos miedo de ningún equipo, incluido Brasil, porque no necesitamos tener miedo de nadie", aseguró el entrenador en rueda de prensa en Doha.

Stojkovic, mundialista con Yugoslavia en Italia-1990 y Francia-1998, aseguró que sus dirigidos desplegarán "el mejor fútbol" para neutralizar al poderoso ataque de Brasil, uno de los candidatos fuertes al título en Catar.

"Brasil es un excelente equipo, uno de los mejores del mundo. Creo que tiene una generación de oro en este momento. Esperamos un gran juego, muy difícil, pero como equipo tenemos que concentrarnos en nosotros", afirmó.

"La inteligencia hace toda la diferencia, y ese es el tipo de fútbol que queremos jugar", agregó. "Intentaremos hacer todos los puntos posibles para pasar de fase, ese es nuestro objetivo".

Pero "si no le ganamos a Brasil no será el fin del mundo, haremos un juego limpio para que Serbia se sienta orgullosa. Si perdemos, felicitaremos a nuestros adversarios y seguiremos preparándonos. No vamos a desistir fácilmente, haremos todo lo posible para dificultar su avance", señaló.

Serbia, que envió a la repesca al Portugal de Cristiano Ronaldo, tiene en la ofensiva a sus hombres más importantes: Aleksandar Mitrovic (Fulham, ENG), Dusan Vlahovic (Juventus, ITA), Dusan Tadic (Ajax, NED) o Luka Jovic (Fiorentina, ITA).

"Brasil es un gran equipo en términos grupales e individuales, concuerdo con nuestro técnico, pero estamos enfocados en nuestra gran selección y en que nuestro país se sienta orgulloso de nosotros", afirmó Tadic, capitán de las Águilas.

Stojkovic no confirmó el once titular que jugará con los brasileños en el estadio de Lusail (22H00 locales, 19H00 GMT), y se mostró optimista con la recuperación de Mitrovic, autor de 14 goles en trece juegos del clasificatorio europeo y la Liga de Naciones.

"Mitrovic está sin dolor y eso obviamente es una buena noticia", afirmó el entrenador, que sin embargo abrió un interrogante sobre Filip Kostic, de la Juventus (ITA), clave en el mediocampo.

"Es una gran duda si él va a estar con nosotros mañana, porque está con problemas en los músculos", aseguró.

