Vucic sostiene que los individuos armados son serbios de Kosovo y no militares

MADRID, 24 Sep. 2023 (Europa Press) -

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha asegurado que los serbios armados que han protagonizado este domingo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad kosovares eran serbokosovares y no militares serbios y ha insinuado que todo parecía una maniobra preparada de la que ha responsabilizado al primer ministro kosovar, Albin Kurti.

"El único culpable de todo lo que está pasando en Kosovo y Metojia es Albin Kurtin, aunque quienes lo apoyan tengan pocos remordimientos", ha afirmado Vucic en un discurso televisado recogido por medios serbios en el que ha manifestado su pesar y ha trasladado sus condolencias a los fallecidos, tanto a los tres serbios como al policía kosovar.

Vucic ha subrayado que los individuos armados que se han enfrentado a la Policía y que ahora están atrincherados en un monasterio son serbios, pero serbios de Kosovo "que no querían sufrir más tiempo el terror de Kurti".

El dirigente kosovar "provoca continuamente y lamento que parte de los serbios hayan caído en esas provocaciones". "Albin Kurti es el único responsable, el único que quiere conflicto y guerras. Nadie más quiere conflicto y guerras. Solo quiere arrastrarnos a una guerra con la OTAN", ha advertido Vucic.

Vucic ha asegurado que todo comenzó cuando los serbokosovares levantaron barricadas en Banjska. "Fue la Policía de Kosovo e intentó retirar las barricadas y ahí comenzó el conflicto. El policía Afrim Bunjaku murió y otra persona resultó herida", ha relatado.

El dirigente serbio ha destacado que esta muerte "dio carta blanca a Kurti" y ahora hay tres personas muertas, dos gravemente heridas y "se teme que haya un cuarto fallecido" tras la respuesta de las fuerzas de seguridad kosovares, cuando, según recuerda Vucic, la misión de la OTAN en Kosovo (KFOR) la que tiene competencia para retirar este tipo de barricadas. "La KFOR está a cargo de la libertad de movimiento, así que deberían haberles protegido y haber retirado las barricadas", ha argumentado.

En particular, Vucic ha mostrado su sorpresa por algo "increíble": que "en solo una hora y veinte minutos esas docenas de serbios fueron completamente rodeados y se llevó a cabo un ataque brutal contra ellos" por parte de 460 efectivos de las fuerzas especiales.

Vucic ha asegurado que dos de los fallecidos murieron por disparos de francotirador "a larga distancia, cuando no era necesario eliminarlos". Además ha asegurado que se refugiaron en el monasterio porque tenían a dos heridos. "La iglesia no tiene nada que ver", ha subrayado.

En cuanto a la posible implicación de militares serbios, Vucic ha subrayado que los uniformes que usaron no eran los oficiales del Ejército y que los vehículos blindados no son actuales, sino que eran los utilizados entre 1996 y 1998. "No tiene nada que ver con el Ejército y me avergüenzan esas mentiras", ha apuntado.

En conclusión, Vucic ha explicado que se tomarán decisiones "cuidadosamente, con detalle, minuciosamente" en los próximos días. "Llevaban tiempo buscando algo así. La presión para que Serbia reconozca Kosovo es la clave", ha reseñado.

"El mensaje más importante es que jamás reconoceremos la independencia de Kosovo. Nos podéis matar a todos. ¡Serbia jamás reconocerá un Kosovo independiente! Esa monstruosa creación vuestra nacida de los bombardeos... Siempre estamos dispuestos a dialogar y olvidáos de que reconozcamos a Kosovo", ha subrayado.