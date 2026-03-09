Serbia suspende exportaciones de energía para proteger su mercado ante el alza de los precios del crudo

BELGRADO, 9 mar (Reuters) -

Serbia suspendió las exportaciones de petróleo y combustibles para proteger su mercado de la escasez y las subidas de precios, anunció el lunes la ministra de Energía, en un momento en que los precios mundiales del crudo superan los US$119 por barril debido a la incertidumbre sobre el suministro provocada por la guerra en Irán.

La suspensión, vigente hasta el 19 de marzo, se aplica a la exportación de diésel, gasolina y petróleo crudo por todos los medios de transporte, según afirmó la ministra de Energía, Dubravka Djedovic Handanovic, en un comunicado.

El precio del crudo alcanzó el lunes su nivel más alto desde mediados de 2022, superando los US$119 por barril, debido a la incertidumbre sobre el suministro mundial en medio de la guerra en Irán.

"La esencia de esta prohibición (temporal) es proteger el mercado interno de la escasez y las subidas de precios debidas a las perturbaciones globales en el mercado mundial", dijo.

El Gobierno de la vecina Croacia introdujo el lunes límites máximos para el precio del combustible hasta el 23 de marzo para contrarrestar los efectos del aumento de los precios del crudo.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, dijo que, sin los límites, el precio del diésel podría aumentar 16%, hasta los 1,72 euros por litro. El límite impuesto por el Gobierno lo fijó en 1,55 euros por litro.

Croacia abolió en julio pasado los límites máximos al precio del combustible introducidos en 2022, cuando la guerra en Ucrania amenazaba el suministro energético mundial.

Serbia mantiene un límite de precios para el combustible desde febrero de 2022. El Gobierno controla los precios máximos de venta al público del diésel Euro y la gasolina Euro Premium BMB 95 para mitigar el impacto de las subidas de precios mundiales en la economía local.

Las exportaciones de combustible de Serbia en 2024, principalmente a países vecinos, representaron alrededor del 3,6% de todas las exportaciones, o 1.260 millones de dólares. En 2025, se redujeron drásticamente debido a las sanciones de Estados Unidos contra la única refinería de petróleo del país, la empresa rusa NIS. (Reporte de Aleksandar Vasovic e Ivana Sekularac; edición en Español de Manuel Farías)