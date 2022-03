Serbia tacha de "estúpido" el aviso sobre un posible retraso en la adhesión a la UE por no sancionar a Rusia

El Gobierno de Serbia ha criticado que se le pueda castigar con un retraso en el proceso de adhesión de la UE por no haberse sumado a las sanciones del bloque contra Rusia. "Es tan estúpido como hipócrita", ha sentenciado el ministro del Interior, Aleksandar Vulin.

El ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, planteó el lunes la posibilidad de penalizar a los países que siguen manteniendo vínculos con Rusia y que pueden servir como refugio para quienes quieran sortear las sanciones de la UE.

Sin embargo, Vulin ha señalado que esta amenaza es "estúpida", ya que Landsbergis no estaría teniendo en cuenta que "los serbios no atacan a los amigos y no les gusta el chantaje", y también "hipócrita", ya que la propia UE es reacia a imponer castigos en cuestiones clave como el suministro energético.

"Si las amenazas lituanas son el lenguaje de la Unión Europea, entonces nuestra adhesión está más lejos de lo que pensaba", ha señalado el ministro serbio, en unas declaraciones difundidas por el propio Gobierno.

Serbia sí se sumó a los países que en la Asamblea General de Naciones Unidas condenaron la invasión rusa sobre Ucrania, pero se ha mostrado reacia a aplicar castigos como los de la UE, según Vulin porque "no cree" en ellos. De esta forma, por ejemplo, los aviones serbios siguen volando a Rusia.