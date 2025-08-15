Serbia vive una segunda noche de protestas con al menos 37 detenidos

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las protestas antigubernamentales desatadas el miércoles en varias ciudades de Serbia se han repetido este jueves en una nueva noche de movilizaciones y enfrentamientos que se ha saldado con la detención de al menos 37 personas, según el Ministerio del Interior, que tiene también contabilizados 42 policías heridos.

El ministro, Ivica Dacic, ha indicado ante los medios que los peores choques tuvieron lugar en la ciudad de Novi Sad, donde los manifestantes asaltaron dos sedes del Partido Progresista Serbio (SNS), al que pertenece el presidente Aleksandar Vucic, según la cadena RTS.

Novi Sad se ha convertido en epicentro del desencanto hacia el Gobierno a raíz del derrumbe de una estación el pasado mes de noviembre y la tensión volvió a dispararse el martes a raíz de que seguidores del SNS atacasen a manifestantes opositores en dos ciudades del norte, Vrbas y Backa Palanka.

Vucic ha asegurado que noches como la de este jueves evidencian que la violencia no procede del SNS, sino de otros sectores que, en su opinión, responden también a intereses externos. Frente a ellos, ha añadido, sólo cabe "resistir", informa la emisora B92.

"Ahora se puede ver la diferencia entre las dos Serbias, entre la que quiere construir y avanzar y la que tiene como único idioma el palo y la pirotecnia", ha dicho el mandatario, que ha apelado a la calma de la población y ha prometido actuaciones contundentes por parte de las fuerzas de seguridad.