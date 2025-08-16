Serbia: Vucic avisa a la oposición de que convocará elecciones "cuando haga falta" y promete agotar mandato hasta 2027

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, se ha mostrado receptivo una vez más a la posibilidad de adelantar las elecciones legislativas en Serbia como ya hiciera en 2023 pero ha avisado a la oposición y a los manifestantes que exigen su salida del poder que los comicios se celebrarán "cuando haga falta" y ha declarado su intención de permanecer al frente del país hasta que termine su último mandato en 2027. Vucic ha comparecido esta pasada noche ante la radiotelevisión pública serbia RTS durante la tercera noche consecutiva de protestas en el país, que se han saldado con al menos 38 detenciones, y continúa la ola de malestar popular contra el presidente que terminó de estallar en noviembre de 2024 con la tragedia del derrumbe de la estación de Novi Sad, que costó la vida a 15 personas y se convirtió en el catalizador del descontento contra las autoridades.

Lo que en principio comenzó como una manifestación contra la falta de transparencia del Gobierno a la hora de informar sobre la tragedia se ha transformado en un llamamiento en firme contra Vucic y su Partido Progresista Serbio, el SNS, cuyo presidente, Milos Vucevic, reconoció abiertamente a principios de esta semana que la formación quiere adelantar los comicios a finales de 2026, aunque será el jefe del Estado y las "autoridades competentes" electorales quienes tendrán la última palabra.

En su entrevista con RTS, Vucic ha defendido la existencia de un plazo "legal y constitucional" vinculado al final de su mandato. "Estos plazos vencen en la primavera de 2027. Cuando sea necesario convocar elecciones, las habrá, y las habrá anticipadas", ha indicado antes de avisar a la oposición que "no se sorprenda y repita que es demasiado pronto", como ya ocurrió en las elecciones anticipadas de 2023, tres años antes de la fecha prevista y que se saldaron con una victoria holgada de la coalición liderada por el partido de Vucic.

"El Estado no es un juguete", ha insistido el presidente, antes de volver a erigirse como el líder que ahora mismo necesita su país. "Si quieren un estado sin Vucic, lo tendrán en año y medio. Pero que tengan cuidado sobre la idea del país que se van a encontrar", ha añadido, antes de denunciar a la oposición como un grupo de "políticos inmaduros" que aspiran "a llegar al poder, pero no a través de elecciones" así "que nadie se sorprenda si luego vuelven a decir que las he convocado demasiado pronto".

Por último, el presidente serbio ha defendido la actuación de una Policía "increíblemente paciente y tolerante en todas partes", que "sufren palizas cada día" y que, al encontrarse tan dispersos por otros puntos de conflicto, no han podido defender correctamente las sedes del SNS atacadas por los manifestantes durante estas últimas noches. "Nos atacan", ha apostillado Vucic, "porque quienes protestan no pueden tolerar una opinión diferente, no soportan la democracia, y por lo tanto solo quieren destruirla".