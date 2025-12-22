Serbia: Vucic confirma nuevas elecciones dentro de un año

Hablando durante la inauguración de un nuevo complejo deportivo hoy en Putinci, una pequeña localidad en el norte de Serbia, Vucic declaró que la próxima votación será crucial para el futuro del país.

"Queridos amigos, les pido solo una cosa: decidan su voto de manera absolutamente racional y con base en los programas y en lo que se ha hecho, y no en lo que se lee en ciertos medios. No decidan basándose en mentiras", afirmó el presidente.

"Decidan considerando quién ha estado siempre a su lado en los momentos difíciles, durante la crisis migratoria, cuando hubo inundaciones y en los años del Covid".

"Dentro de un año -añadió- los ciudadanos decidirán si quieren que Serbia avance hacia el futuro o si, en cambio, regrese al pasado de los 'blokaderi' (como se conoce en Serbia a los estudiantes en protesta que iniciaron el movimiento de protesta hace más de un año)".

Antes de votar, dijo Vucic, se debe reflexionar y preguntarse si en Serbia se ha preservado la paz y la estabilidad, si han aumentado los salarios y las pensiones, y si se han construido nuevas carreteras, autopistas, líneas ferroviarias y parques tecnológicos.

"Deben considerar todo con atención y decidir de acuerdo a su conciencia", agregó.

Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron en Serbia el 17 de diciembre de 2023, con la victoria del partido conservador SNS de Vucic, que obtuvo 129 escaños de un total de 250. (ANSA).