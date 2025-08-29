Serbia y Alemania siguen ganando en el Eurobasket, Markkanen deslumbra

La favorita Serbia y la campeona mundial, Alemania, firmaron este viernes su segunda victoria en otros tantos partidos en la fase de grupos del Eurobasket 2025.

La jornada tuvo sin embargo como gran protagonista a la estrella finlandesa Lauri Markkanen, autor de 43 puntos en la victoria de su selección por 109-79 sobre Gran Bretaña, ante su público en Tampere.

El jugador de los Utah Jazz igualó así su exhibición ante Croacia en octavos de final del Eurobasket de 2022, que le había propulsado ya entre los máximos anotadores de la historia en un partido de los grandes torneos internacionales.

Finlandia lidera el grupo B, junto a Lituania y Alemania.

Este último venció 105-83 a Suecia, apoyándose una vez más en la efectividad de la dupla formada por Franz Wagner (21 puntos) y Dennis Schröder (23 puntos).

También sumó un segundo triunfo la Serbia de Nikola Jokic, que derrotó 80-69 a Portugal en Riga.

La estrella de los Denver Nuggets volvió a ser el máximo anotador del partido, con 23 puntos y 10 rebotes.

Sigue por ahora el ritmo de Serbia dentro del grupo A la selección de Turquía, que ganó esta vez a la República Checa.

El sábado continúa la segunda jornada de la fase de grupos de este torneo europeo. La campeona continental, España, derrotada por Georgia el jueves, está especialmente bajo presión en su duelo ante Bosnia-Herzegovina.

