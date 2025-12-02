Serena Williams da el primer paso para regresar al tenis al inscribirse en pruebas antidopaje

Serena Williams ha dado el primer paso necesario para un posible regreso al tenis, registrándose en el organismo de control de dopaje del deporte, confirmó el martes un portavoz de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La campeona de 23 títulos de Grand Slam, una de las leyendas del deporte, no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams expresó que no quería usar la palabra "retiro" y en su lugar declaró que estaba "evolucionando" lejos del tenis.

No estaba claro de inmediato cuándo o dónde —o incluso si— Williams realmente volverá a jugar. Su agente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Williams, quien ahora tiene 44 años, fue una de las estrellas más fulgurantes de cualquier deporte, un talento dominante en la cancha y sigue siendo alguien que atrae atención fuera de ella. Si termina regresando al circuito, el impacto sería extraordinario.

Su decisión de volver a colocar su nombre en el grupo de pruebas de la ITIA, que supervisa los esfuerzos contra el dopaje y la corrupción, fue reportado inicialmente por la publicación digital Bounces.

"Está en la lista y de vuelta en el grupo de pruebas", escribió el portavoz de la ITIA, Adrian Bassett, a The Associated Press el martes.

Los deportistas que participan en las pruebas deben proporcionar información sobre su paradero: detalles sobre su ubicación cuando no están en un torneo oficial y horarios en los que están disponibles para dar muestras. Alguien que se retira mientras está en la lista y luego regresa necesita estar disponible para pruebas durante seis meses antes de que se le permita volver a la competencia.

La hermana mayor de Williams, Venus, regresó a la competencia este julio a los 45 años después de casi uno año y medio fuera del circuito. Nunca había anunciado su retiro. En el Abierto de Estados Unidos, Venus se convirtió en la jugadora de mayor edad en jugar individuales en el Grand Slam estadounidense desde 1981.

Cuando Venus, campeona de siete títulos importantes en individuales, regresó en el DC Open, habló sobre su deseo de que Serena se uniera a ella de nuevo en el circuito. Juntas, ganaron 14 títulos de dobles de Grand Slam.

"Sigo diciéndole a mi equipo: Lo único que haría esto mejor es si ella estuviera aquí. Como siempre hicimos todo juntas, por supuesto la extraño", dijo Venus en ese momento cuando se le preguntó sobre un video en las redes sociales que mostraba a Serena balanceando una raqueta. "Pero si ella regresa, estoy segura de que se los hará saber".

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes