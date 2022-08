Serena Williams debutará contra Kovinic en el US Open

NUEVA YORK (AP) — La primera rival de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos, el torneo que sería el último de su carrera, será Danka Kovinic.

De ganar, Williams podría cruzarse con la estonia Anett Kontaveit, actual número dos del mundo, en la segunda ronda.

Los cuadros de individuales en las ramas de mujeres y hombres fueron divulgados el jueves por la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

El torneo arrancará el lunes y la primera ronda se prolongará hasta el martes. Aún no se sabe cuándo le tocará jugar a Williams.

La campeona de 23 citas de Grand Slam, que cumplirá 41 años el 26 de septiembre, anunció este mes que se apresta poner fin a su carrera. No indicó explícitamente cuál será su último torneo pero dejó la impresión que el US Open marcaría su adiós.

Williams se ha coronado seis veces en Flushing Meadows.

Rafael Nadal, dueño del récord de 22 títulos entre los hombres, debutará contra Rinky Hijikata, un australiano de 21 años que recibió un wildcard y es el actual 198 en el ranking.

En unas hipotéticas semifinales, Nadal podría toparse contra Carlos Alcaraz, su compatriota español de 19 años. Actual número cuatro del mundo, Alcaraz se estrenará contra el argentino Sebastián Báez (37mo del escalafón de la ATP).

Williams tiene marca de 1-3 esta temporada. Reapareció recientemente en el circuito tras un año de inactividad después de caer a las primeras de cambio en Wimbledon en 2021.

Su primer partido fue en el All England Club a fines de junio y sucumbió ante Harmony Tan, 114 del ranking, en un desempate en el tercer set.

Kovinic es una montenegrina de 27 años que figura en el 80mo peldaño del escalafón de la WTA. Llegó a ser la 46ta. Williams y Kovinic nuncan se han topado en la gira.

Aunque Williams llegó a pasar más de 300 semanas como la número uno del mundo, su falta de actividad contribuyó a que cayera esta semana al 410mo puesto.

Esto significa que no estará entre las sembradas de Nueva York y podrían haberla colocado en cualquier lugar —ante cualquiera.

Otras posibles rivales para Williams, si avanzara en el torneo, incluyen a la 27ma sembrada Martina Trevisan de Italia en la tercera ronda, la subcampeona del U.S. Open 2021 Leylah Fernández de España y la checa Barbora Krejcikova, campeona del Abierto de Francia 2021, en la cuarta ronda.

Williams también podría enfrentar a su hermana mayor, la siete veces campeona de un major Venus, en una posible final, debido a que se encuentran en lados opuestos de la llave.

La número uno del mundo, Iga Swiatek, doble campeona de Roland Garros, se verá ante Jasmine Paolini en la primera ronda, mientras que Raducanu iniciará la defensa de su título ante Alize Cornet.

Posibles enfrentamientos en cuartos de final son Swiatek ante Jessica Pegula (8) y Paula Badosa (4) ante Aryna Sabalenka (6) en la parte alta de la llave. Kontaveit —o quizá Williams— ante la finalista de Wimbledon Ons Jabeur, y Maria Sakkari (3) ante Simona Halep (7) o la subcampeona de Francia Coco Gauff en la parte baja.

Uno de los encuentros interesantes de la primera ronda será entre Naomi Osaka, ganadora dos veces del U.S. Open 2018 y 2020 para dos de sus cuatro títulos de Grand Slam, frente a la finalista del Abierto de Australia Danielle Collins.

Previo al anuncio del sorteo, algo que se prevía quedó confirmado: Novak Djokovic tuiteó que no podrá estar en Nueva York para disputar el US Open.

El serbio de 35 años, dueño de 21 títulos de Grand Slam, no se ha vacunadoc ontra el COVID-19. Los ciudadanos extranjeros que no se han inoculado no pueden ingresar a Estados Unidos.