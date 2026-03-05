Serena williams podría escoger wimbledon para su regreso, según djokovic

Por Rory Carroll

INDIAN WELLS, Estados Unidos, 5 mar (Reuters) -

Novak Djokovic insinuó el miércoles que Serena Williams podría ‌considerar Wimbledon como ‌el ⁠lugar ideal para volver al tenis si la 23 veces campeona de títulos de grand slam decide regresar a la ​competición este ⁠año.

La ⁠estadounidense, de 44 años, lleva sin jugar desde el Abierto de Estados ​Unidos de 2022, tras el que dijo que iba a "alejarse ‌del tenis", pero alimentó las especulaciones sobre ​un posible regreso tras volver a ​entrar en el programa antidopaje de este deporte el año pasado.

"Creo que va a volver. No lo sé. No he hablado con ella, pero supongo que la sensación es que va a volver", declaró Djokovic a la prensa en ​Indian Wells.

"Apuesto por ese (Wimbledon) y por su regreso, pero sí, no lo sé. Creo que ⁠quizá juegue uno o dos torneos de dobles con Venus. Sería bonito verlo, desde mi ‌punto de vista y para los aficionados al tenis."

Djokovic añadió que sería estupendo volver a ver en acción a una de las figuras más dominantes del tenis.

"Es una de las mejores atletas", dijo. "Sería fantástico tenerla de vuelta."

El analista de Tennis Channel Prakash Amritraj dijo que Williams tendría que disputar algunos ‌torneos de preparación antes de regresar a un evento como Wimbledon, donde ganó ⁠siete títulos de grand slam.

"Quizás haya un mundo en el que ‌se esté preparando para Wimbledon", declaró a Reuters.

"Pero no creo ⁠que simplemente se presente y se ponga ⁠a jugar. Sin duda, necesita disputar algunos partidos antes de jugar. Así que quizá haya algunos torneos de preparación."

"Y, poniéndonos menos serios, si lo hace, tengo en mi lista de deseos que Serena y Roger (Federer) jueguen dobles ‌mixtos en el Abierto de Estados ​Unidos."

Rick Macci, exentrenador de Williams, también ha comentado recientemente sobre las especulaciones y ha dicho que su impresionante régimen de entrenamiento apunta a un regreso. (Información de Rory Carroll en Indian Wells; ‌edición de Peter Rutherford; edición en español de Jorge Ollero Castela)