Serena Williams, tocada pero no hundida

Fue un golpe duro, pero ella quiere continuar: el regreso sorpresa de Serena Williams a la competici贸n en Wimbledon fue breve pero, a sus 40 a帽os, la estadounidense no parece haber acabado con el tenis y quiere jugar "en casa" el US Open.

Preguntada sobre su futuro pocos minutos despu茅s de su derrota 7-5, 1-6, 7-6 (10/7) contra la francesa Harmony Tan (N. 115 del mundo) en la pista central en la que ha levantado siete veces el trofeo, la reina Serena se mostr贸 evasiva.

"No lo s茅. 驴Qui茅n sabe? 驴Qui茅n sabe d贸nde voy a reaparecer?", murmur贸, todav铆a afectada por la decepci贸n.

Porque ella se esperaba otro tipo de reencuentro con esta pista que tuvo que abandonar hace un a帽o en primera ronda debido a una lesi贸n en un muslo.

"Fue mejor que el a帽o pasado...", revel贸 el martes sin gran convicci贸n.

Desde su abandono en julio de 2021, no hab铆a jugado en categor铆a individual y s贸lo hab铆a disputado dos partidos en dobles la pasada semana.

Ca铆da durante estos 12 meses del N.8 al N. 1.204 del ranking WTA, parec铆a a menudo perdida sobre la pista.

- "Factor de intimidaci贸n" -

Y sobre todo, no asust贸 a su joven adversaria de 24 a帽os, quien la considera sin embargo una "superestrella" y que esperaba antes de todo lograr ganarle "uno o dos juegos".

"Ya no tiene ese factor de intimidaci贸n", estima el exn煤mero 1 mundial Mats Wilander, comentarista en Eurosport. "Ya no intimida a las j贸venes jugadoras porque no la han visto ganar mucho".

Williams espera quiz谩s todav铆a ganar un 24潞 t铆tulo de Grand Slam para igualar el r茅cord de Margaret Court, pero su 煤ltimo gran t铆tulo se remonta al Open de Australia en 2017 y desde entonces ha perdido cuatro veces en finales (Wimbledon y US Open 2018 y 2019).

La tenista ya hab铆a reducido considerablemente su calendario estos 煤ltimos a帽os, hasta estos doce meses totalmente en blanco.

A pesar de ello, 驴puede estar satisfecha de quedarse con una derrota as铆 en Wimbledon? "隆Evidentemente que no!", declar贸, diciendo estar "motivada" para jugar el pr贸ximo US Open que arranca el 29 de agosto.

"El US Open, es ah铆 donde gan茅 mi primer t铆tulo de Grand Slam (en 1999), es muy especial. Sin ninguna duda estoy motivada para mejorar y jugar en casa", asegur贸.

Serena considera haber estado f铆sicamente lista para su regreso el martes, reconociendo una debilidad al final del partido.

- Cuesti贸n de confianza -

"Me desplazo bien, devuelvo muchas pelotas que hay que ir a buscar. Pero no me he entrenado para partidos de tres horas... es ah铆, yo creo, donde he cometido un error", analiz贸.

Es mentalmente donde estima haber fallado.

"En los puntos claves del partido, hay que estar siempre preparada mentalmente para ganarlos. No lo hice mal en uno o dos de esos puntos, pero claramente no fue suficiente", se帽al贸.

Le falt贸 confianza "cuando se volvi贸 ajustado al final del partido", profundiza Wilander.

Pero para recuperar su confianza devastadora, necesita jugar partidos, algo que ella misma reconoci贸: "Hay que decir que si hubiera jugado partidos, no habr铆a fallado algunos puntos importantes ni habr铆a perdido el partido".

A pesar de su inmensa experiencia, su car谩cter de campeona y su talento, Serena Williams "va a dedicar tiempo a recuperarse de esta derrota a pesar de haber estado tan cerca", pronostica Kim Clijsters, exn煤mero 1 del mundo tambi茅n comentarista en Eurosport.

No obstante, si quiere jugar en Nueva York har谩 falta que hable con su entrenador para "encontrar partidos para jugar" hasta entonces, estima la belga.

