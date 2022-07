Serena williams y djokovic aparecen en la lista de inscritos del abierto de eeuu

20 jul (Reuters) - Serena Williams fue incluida el miércoles en la lista de inscritos para el Abierto de Estados Unidos junto con Novak Djokovic, quien no podrá competir debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19.

Williams, quien regresó al circuito el mes pasado tras un año de ausencia, fue incluida en la lista de participantes del torneo del Grand Slam que se jugará del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York.

La ganadora de 23 títulos del Grand Slam cayó en la primera ronda de Wimbledon y no juega el Abierto de Estados Unidos desde 2020, cuando la seis veces campeona llegó a las semifinales.

Los jugadores elegibles entran automáticamente en el cuadro principal, pero eso no ayuda a Djokovic, que retuvo su corona de Wimbledon el mes pasado y está a una del récord de Rafael Nadal de 22 títulos de Grand Slam.

Djokovic no podrá participar en el último Grand Slam del año debido a las normas actuales, según las cuales los viajeros que quieran entrar a Estados Unidos tienen que estar completamente vacunados y presentar una prueba antes de embarcar en los vuelos.

"El Abierto de Estados Unidos no tiene un mandato de vacunación en vigor para los jugadores, pero respetará la posición del Gobierno de Estados Unidos respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", dijo la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) en un comunicado.

Casi 12.000 personas han firmado una petición online en la que se pide a la USTA que trabaje con el Gobierno del país para permitir que Djokovic compita en el Abierto de Estados Unidos a pesar de su negativa a vacunarse.

Djokovic ganó los títulos del Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wimbledon en 2021, pero no pudo defender su corona en Melbourne Park este año tras ser deportado de Australia por su situación de vacunación en enero. Más tarde dijo que estaba dispuesto a perderse torneos de Grand Slam antes que darse la inyección contra la enfermedad. (Reporte de Frank Pingue en Toronto. Editado en español por Javier Leira)