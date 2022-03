Sergi Bruguera: "Alcaraz va evolucionando cada día a pasos agigantados"

El capitán del equipo español de la Copa Davis, Sergi Bruguera, dejó claro que percibe "como todo el mundo" lo que está suponiendo la irrupción del joven Carlos Alcaraz, al que ve "evolucionando a pasos agigantados cada día".

"Lo de Carlos lo percibo como todo el mundo. Es un jugador que desde que ganó en Umag (Croacia) dio un paso adelante y que va evolucionando cada día a pasos agigantados. Está el 19 del mundo con 18 años y el futuro que ve todo el mundo lo veo yo, no hay que ser un genio para eso", expresó Bruguera en la rueda de prensa con motivo de la eliminatoria de este fin de semana de la Copa Davis ante Rumanía.

Sobre el equipo que ha formado, el catalán se mostró satisfecho. "Todos ellos vienen jugando muy bien, están en forma y con muchas ganas. Estoy encantado de tenerles a todos para poder escoger", manifestó el capitán.

Por su parte, Carlos Alcaraz espera poder por fin debutar en la Copa Davis después de que el coronavirus se lo impidiese en las Finales de Madrid. "En Madrid tenía muchísimas ganas de debutar y no pude, pero ahora en Marbella tengo otra oportunidad. Espero poder estar con el equipo hasta el final y disfrutar de esta experiencia que no pude vivir", confesó.

Alejandro Davidovich se mostró "muy contento" y con "mucha ilusión" de estar en este 'playoff'. "Si me toca jugar espero hacerlo de la mejor manera posible", afirmó. Además, se deshizo en elogios hacia Carlos Alcaraz. "Es muy joven, pero ya está en el 'Top 20'. Es un gran jugador, en pista lo deja todo y la derecha que tiene es de las mejores del circuito. También mentalmente es una 'bestia'. Es muy buen chaval y lo hace todo muy fácil", elogió.

Finalmente, Pedro Martínez, el último en llegar tras la baja de Marcel Granollers, reconoció que Bruguera le llamó "hace cuatro semanas" para avisarle de que era el elegido si fallaba alguien. "Me dijo antes de jugar las semifinales en Santiago que Marcel estaba 'tocado' del hombro y fue acabar en Santiago y coger un vuelo para venir rápido. Me he encontrado bien, este es el primer día que he entrenado y ya se me está pasando el 'jet lag'", comentó.