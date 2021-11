Sergi: "Es un golpe en la mesa importante y hay que seguir así"

"En la charla previa he tirado de sentimiento, no sé si funcionó pero hemos ganado"

BARCELONA, 2 Nov. 2021 (Europa Press) -

El entrenador interino del FC Barcelona, Sergi Barjuan, ha señalado que la victoria ante el Dinamo Kiev (0-1) que permite a su equipo estar segundo en el grupo es un "golpe en la mesa importante" de cara a creer en las opciones de clasificación para los octavos de la Liga de Campeones.

"Cuando dependes de ti mismo te liberas y te genera confianza y te permite entrenar mejor. Este golpe en la mesa que hemos dado es importante y hay que seguir trabajando, porque para marcar gol tenemos que hacer muchas cosas y muchos movimientos", manifestó en rueda de prensa.

Sergi celebró el triunfo y reconoció que era "muy importante" ganar. "Todos lo sabían. En la previa se notaba que había tensión. Creo en el trabajo, en el seguir el camino que nos ha llevado a la victoria, y veremos cómo afrontamos el próximo partido pero esto te ayuda a trabajar mejor y a que los jugadores perciban mejor el mensaje", argumentó.

"En el partido, excepto en momentos puntuales de ida y vuelta, hemos estado aplicados. El equipo va creyendo en sí mismo y si es un punto de inflexión o no... Al final todo es trabajar", apreció.

Una victoria que llega tras una charla motivadora de Sergi antes del partido. "En la charla previa al partido, como 'culer' que soy, les dije que era un partido muy importante para el club. Había muchos jugadores de la cantera y lo han entendido perfectamente. Si ganábamos, dependíamos de nosotros. Y dependemos de nosotros", celebró.

"Quería que lo dieran todo y lo sudaran, luego el resultado era otra cosa, pero he tirado de sentimiento. Les he dicho que todavía no se había ganado fuera de casa, buscando otro guión. No sé si ha funcionado o no la charla pero hemos ganado", añadió al respecto.

En cuanto a su futuro, fue claro: "Vivo esta etapa sin mostrar dudas, si las tuviera los jugadores no creerían en mí". "Debo demostrar serenidad, convencer a los futbolistas, no puedo estar pensando en si mañana estaré o no aquí, no debe tener ninguna duda porque si no lo logrado hoy no servirá", se sinceró.

"Trabajo en el mañana. Hoy hemos ganado, hemos disfrutado un poco y mañana, cuando llegue trabajaré para el partido de Vigo y ya veremos si acabo la semana en Vigo o en el Johan Cruyff. Cada día aprendo cosas importantes que me ayudan a crecer", concluyó.