El jugador y capit√°n del FC Barcelona Sergi Roberto ha asegurado que su intenci√≥n es quedarse en Can Bar√ßa y que no se plantea irse, si bien en el futuro querr√≠a probar la experiencia de jugar en Estados Unidos, y ha reiterado su confianza en su excompa√Īero y actual entrenador, Xavi Hern√°ndez.

"No pienso en retirarme, tengo 31 a√Īos. Con Xavi estoy muy a gusto, tengo toda su confianza. Ahora mismo quiero ir a√Īo a a√Īo y no me planteo irme a otro equipo", asegur√≥ en una entrevista en el podcast de B3TTER.

En el mismo, el de Reus asegur√≥ que en el futuro le "gustar√≠a probar" la MLS, la liga de Estados Unidos en la que est√°n jugando, entre otros, sus excompa√Īeros Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

De momento, su foco est√° en el Bar√ßa y en seguir haciendo realidad su sue√Īo de la infancia. "Para m√≠ el Bar√ßa lo es todo. Desde peque√Īo soy del Bar√ßa, entonces estar en el club de tu vida es algo √ļnico. No me imagino estar jugando en otro club", reiter√≥.

"Nunca llegu√© a imaginar que podr√≠a jugar a f√ļtbol como profesional, no te digo en el Bar√ßa, porque yo soy 'culer' desde peque√Īo. Es algo que nunca te puedes imaginar. Todo el tiempo libre era para el f√ļtbol", apunt√≥.

Y es que, como asegura su padre, del Bar√ßa solo hay una puerta de salida posible. "Con mi padre siempre lo decimos, del Bar√ßa te tienen que echar. ¬ŅD√≥nde voy a estar mejor? Jugar para tu club es lo m√°s bonito que hay", coment√≥.

A nivel personal, vuelve al equipo tras una larga lesi√≥n. "En el f√ļtbol un d√≠a est√°s que eres el mejor del mundo y otro d√≠a est√°s lesionado, durante 10 meses y pasas momentos muy duros. Es una monta√Īa rusa, por eso cuando est√°s arriba no debes creerte el mejor del mundo y cuando est√°s en momentos complicados tienes que saber que van a llegar momentos mejores", coment√≥ sobre la presi√≥n de un jugador de √©lite.

De sus inicios, explic√≥ que su debut con el primer equipo no es el que mucha gente piensa. "Dicen que debut√© en el Bernab√©u, pero ah√≠ debut√© en 'Champions'. Mi debut fue unos d√≠as o semanas antes que debut√© en Copa del Rey en un partido contra el Ceuta en el Camp Nou. Messi volv√≠a de lesi√≥n y cuando sal√≠ a calentar con √©l, toda la afici√≥n se puso a chillar 'Leo, Leo'. Fue especial y √ļnico y siempre lo recordar√©", asegur√≥.

Sobre Messi y su salida del FC Barcelona, asegur√≥ no haberla entendido. "Leo ha sido el mejor jugador del mundo durante muchos a√Īos por su nivel de exigencia. Cuando Messi se fue, me choc√≥ much√≠simo, Ni yo ni mis compa√Īeros lo esper√°bamos. No s√© como pas√≥ todo pero para mi fue un shock total", reconoci√≥.