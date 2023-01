Sergi Roberto: "Espero ganar esta Supercopa y que no sea el último título"

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto aseguró que sería "bonito" poder estrenar el palmarés de Xavi Hernández como entrenador y hacerse con esta Supercopa de España, en la que debutan en semifinales contra el Real Betis, para abrir vía hacia ganar más títulos esta temporada.

"Las bases del juego de Xavi las tenemos todos ya muy claras. Pero ganando títulos ayuda a que vaya todo mejor. Sería bonito empezar ahora y ganar el primer título con él. Ojalá esta temporada podamos levantar más títulos, vamos por el buen camino siendo líderes en LaLiga. Espero ganar esta Supercopa y que no sea el último título", señaló en rueda de prensa.

A un día del duelo contra el Betis en Riad (Arabia Saudí), uno de los capitanes blaugranas aseguró que ganar un título siempre va bien y, en mitad de temporada, "más todavía". "Daría ánimos para el resto de temporada. Desde que está este formato, todavía no la hemos podido ganar y ese punto extra hace que tengamos todavía más ganas. Es una segunda parte de la temporada muy ambiciosa, a nivel personal y de equipo, y espero que acabe ganando títulos", reiteró.

"Es un título más. Llevamos unos años que no hemos podido levantar los títulos que estábamos acostumbrados a ganar. Nos va bien para ver lo difícil que es ganar y darle importancia a los ganados. Podemos empezar desde ahora, ganando la Supercopa, sería muy importante para este equipo, que tiene muchos jóvenes que no han ganado títulos o han ganado pocos", reconoció.

Sobre el rival, comentó que el Betis hace tiempo que apuesta por un buen fútbol. "Es de los que mejor juegan de LaLiga según mi punto de vista. Espero un partido abierto, los dos equipos querrán tener el control de la pelota y el partido, espero que seamos protagonistas. Para el aficionado, será un partido bonito de ver, muy interesante, espero que podamos ganar", se sinceró.

A nivel personal, aseguró que en este tramo final de temporada espera estar "mejor que nunca". "Espero afrontar el 2023 de la mejor manera posible y en lo futbolístico dar el máximo por el equipo, en el lateral o centro del campo. Espero estar, sobre todo, físicamente a buen nivel porque así creo que podré rendir muy bien. Estoy trabajando más que nunca", reconoció.

No está nervioso por su renovación, pese a que se está demorando. "No hay novedad, todo sigue igual. Mis ganas de seguir son las mismas pero todavía no hemos empezado a hablar. Estoy tranquilo, igual en los próximos días, semanas o mes que viene empezaremos a hablar", argumentó.

"Las ganas de renovar son por estar en el club de mi vida, soy culé desde pequeño y siempre he dicho que quiero estar los más años posibles. En los últimos años no he podido disfrutar, por lesiones y por no estar al nivel que esperaba. Xavi me dio confianza, ahora vuelvo a disfrutar otra vez y sumando las cosas, se junta todo para poder estar más tiempo aquí, es el club de mi vida y quiero ganar más títulos aquí", se sinceró.

