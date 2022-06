Sergi Roberto renueva con el Barça hasta 2023

"Espero volver a disfrutar y devolver la alegría a los aficionados"

BARCELONA, 10 Jun. 2022 (Europa Press) -

El jugador Sergi Roberto seguirá una temporada más en el FC Barcelona, equipo del que es uno de los capitanes, tras llegar a un acuerdo con el club para ampliar el contrato hasta junio de 2023 y con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

"El FC Barcelona y el jugador Sergi Roberto han llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2023. La cláusula de rescisión queda fijada en 400 millones de euros.

Sergi Roberto, que se habría rebajado el salario para firmar esta renovación, se mostró "contento" por poder seguir siendo blaugrana y tener la confianza de su técnico, Xavi Hernández.

"Me dijo que dejara atrás la lesión y que me operara y desde el primer momento me mostró confianza. Les devolveré la confianza con resultados en el campo", aseguró el polivalente lateral y centrocampista.

El de Reus, dorsal '20' del equipo, recordó que lleva "media vida" en el Barça y que espera "volver a disfrutar". "Espero devolver la alegría a los aficionados. Tenemos que estar todos unidos y aportar nuestro granito de arena", valoró.

No obstante, esta temporada apenas tuvo presencia en el equipo debido a una lesión muscular en el muslo que le tuvo mucho tiempo apartado. En total disputó 9 partidos en LaLiga Santander --Con 2 goles y 1 asistencia-- y otros tres partidos en la Liga de Campeones.

Formado en la Masia, llegó al primer equipo en la temporada 2010/11, y debutó con 19 años en el Santiago Bernabéu en un Clásico correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Ya van nueve temporadas con ficha del primer equipo.

Ha marcado de momento 12 goles, con 37 asistencias, a lo largo de 316 partidos oficiales. Sin duda, su gol más icónico lo logró el 8 de mayo de 2017, al culminar la remontada (6-1) ante el PSG en la 'Champions'.

En su palmarés cuenta con un total de 23 títulos --2 Ligas de Campeones, 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes--.

Además, desde 2018 figura entre los cuatro capitanes de la plantilla. Con la marcha de Javier Mascherano, el de Reus se convirtió en el cuarto capitán y, después de tres temporadas, este pasado curso se convirtió en el tercer capitán del primer equipo.