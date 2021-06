Sergio Busquets: "Luis Enrique está preparado de sobra, estaríamos equivocados si se le discute"

El centrocampista de la selección española Sergio Busquets reconoció que el duelo de este miércoles ante Eslovaquia, en el que se jugarán el pase a octavos de la Eurocopa, "es un momento importante para todos", pero se mostró optimista de sacarlo adelante, mientras que dejó claro que Luis Enrique Martínez "está preparado de sobra" y que sería erróneo "si se discute" la figura del asturiano.

"Es un momento importante para todos, sabemos lo que nos jugamos, pero también que dependemos de nosotros mismos y que tenemos la confianza de que hemos hecho las cosas bien, sólo nos ha faltado esa pizca de suerte para ir por delante en el partido, sentirse más cómodo y que los rivales se puedan abrir más", apuntó Busquets este martes en rueda de prensa.

El catalán reconoce que fue "difícil" tras el empate ante Polonia entrar en el vestuario. "Sólo tienes dos puntos e intentas animar sobre todo a los que habían jugado. Yo he tenido la suerte de jugar muchas fases finales y en la mayoría hemos llegado al tercer partido dependiendo de nosotros y también quedar eliminados, y en la mayoría pasamos y ganamos títulos, ese es un camino que nos llena de esperanza", recalcó.

"Sí y no, es parecida", replicó preguntado por si el ambiente era similar al previo al duelo contra Chile en el Mundial de 2010. "Allí estábamos mucho más lejos y más aislados, pero a medida que llegue la hora del partido en algo se va a parecer. Ojalá acabe de la misma manera", deseó.

Ese día, formaba parte "de los jóvenes" de una selección que, en este caso, cuenta con más inexperiencia, aunque Busquets recuerda que todos son "importantes en sus equipos y han pasado por momentos parecidos". "Se tienen que imponer otras cosas en el campo como la confianza, la calidad y el juego en equipo. Desde la veteranía, tengo que inculcarles eso y el ser positivos", comentó. "No hay que comparar sino sacar lo positivo de cada generación", añadió el de la Badia.

El capitán del combinado nacional insistió en su mensaje optimista. "Siempre como jugador he confiado en mi equipo y en hacer un buen papel e incluso ganar, pero a estas alturas del torneo es difícil pensar en la final y que la vas a ganar. Una vez que se pase el grupo y esté más cerca, claro que sí, hay confianza en cada uno de nosotros y en el 'staff'. Creemos que tenemos una buena base y que es difícil ganarnos", subrayó.

"Sin menospreciar a lo que hicimos antes, este equipo tiene más confianza en sí mismo y está muchísimo más preparado. En los dos encuentros hemos merecido más y esa tiene que ser la parte optimista con la que nos tenemos que quedar", resaltó 'Busi' sobre anteriores experiencias que no fueron tan beneficiosas. "CONFIAMOS EN LUIS ENRIQUE"

En este sentido, defendió la figura de Luis Enrique de las críticas y si entendería que fuese destituido. "No es una decisión que tenemos que tomar nosotros, pero estamos encantados con él y su 'staff'. Está preparado de sobra por lo que ha vivido en su carrera, pero esto es fútbol y mandan los resultados", admitió.

"Se discute a todo el mundo, pero si se le discute a él, con todo lo que ha hecho en su carrera, creo que estamos equivocados. Confiamos en él y no se nos pasa otra cosa por la cabeza que ganar mañana para seguir y hacer un buen papel", afirmó el jugador del FC Barcelona.

Este cree que "es normal" que haya cierto descontento de la afición "después de los dos primeros resultados". "La gente quiere que se gane jugando bien y con muchos goles, y hasta ahora el tema del resultado no lo hemos conseguido. Hay que ser optimistas, sabemos como juega la selección, lo bien que lo hace y hace falta esa pizca de suerte. Nos falta un buen partido con goles para coger motivación para lo que falta y que la gente se enganche un poco más si cabe", manifestó.

El catalán puede ser la gran novedad en un once en el que intentará aportar "lo que necesita el equipo" y "todo" lo que es a nivel futbolístico. "Tengo esa experiencia, pero el equipo en general ha estado bien. Suecia y Polonia no son malos equipos, tenemos que intentar reducir las ocasiones y estar de la mejor manera defensivamente", opinó.

Sobre su positivo por coronavirus, el internacional estuvo "un poco aburrido" por tener que entrenar solo y confesó que le resultó "difícil" no poder estar en el estreno. "Tuve sensación de impotencia", expresó el '5'.

Sobre Eslovaquia, rememoró la derrota sufrida en 2014. "Fue un partido difícil, en un estadio pequeño. Conseguimos empatar y en una contra nos hicieron el 2-1. Fue una experiencia negativa, pero no tiene nada que ver con la de mañana porque es un equipo totalmente diferente", consideró Busquets, que piensa que el combinado eslovaco es "un rival difícil que sabe a lo que juega y lo que quiere tácticamente".

"si alguien quiere coger como estímulo lo de van der vaart, perfecto"

Finalmente, se refirió a las palabras del exjugador neerlandés Rafael van der Vaart, que calificó de "horrible" a la selección español y mostró su deseo de que se cruce con los Países Bajos. "No me sorprende, pero no es el primero ni será el último. Me parece extraño que un jugador que ha tenido compañeros pueda opinar de esa manera", lamentó.

"Uno está abierto a las críticas, pero no se puede pasar por una falta de respeto, y menos siendo un exjugador, no es bueno cuando pasas unos límites. No nos ha sentado mal, más que la forma es la manera y si alguien lo quiere coger como estímulo, perfecto. Si en un futuro nos cruzamos con Países Bajos a lo mejor sí que sirve", zanjó el de la Badia.

Europa Press