Sergio Busquets: "Guardiola recibió muchas críticas"

El futbolista Sergio Busquets, que deja el FC Barcelona este verano, aseguró que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, recibió "muchas críticas" como técnico 'citizen' y ya en su etapa en el FC Barcelona y en el Bayern de Múnich, un "ruido" que cree que no favorece al técnico que acaba de firmar, con la 'Champions' del sábado, su segundo triplete (uno con el City y otro con el Barça).

"Pep recibió muchas críticas. Yo creo que Pep pensaría: 'Trabajo mucho lo táctico, pero también quiero estar encima de mis jugadores, darles consignas y el tener este ruido no me favorece. Todo lo que mostramos, son pistas para los rivales", aseguró en 'ICONOS: Sergio Busquets', la nueva entrega de la serie de entrevistas de DAZN.

'Busi' asegura que Guardiola fue más que un entrenador para él. "He tenido buenos entrenadores, pero no iban más allá y sobre todo en categorías inferiores, en las que son también casi más educadores. Yo creo que Pep fue más que un máster, un curso acelerado de lo que es ser profesional. Yo era muy joven, eran mis primeros años. Venía de estar en el filial con él y yo también tenía esa ventaja", rememoró.

Guardiola fue el descubridor de Busquets en el Barça B y fue quien le hizo debutar con el primer equipo blaugrana. Ahora, con 31 títulos a sus espaldas y quince temporadas en el primer equipo, el de Ciutat Badia cambiará de aires.

"Desde el momento en el que subí, intenté respetar a todo el mundo y hacer poco ruido, observar mucho y aprender para luego ir conociendo a todos y las situaciones", comentó sobre su llegada al primer equipo blaugrana.

Y, en cuanto a su ocaso, reconoció que no fueron unos últimos años sencillos. "Ha sido la parte más amarga de mi carrera. Cuando no ganas títulos es porque no has competido bien, y al final los responsables somos los jugadores, pero a eso se le añade que la situación del club no era la mejor a nivel social", explicó.

"A nivel económico no estábamos todos unidos. Para una persona como yo, que lleva tantos años, que sientes esto como si fuera tuyo, el ver que todo iba así era una decepción tras otra, se hacía muy complicado", reiteró.

