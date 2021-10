Sergio Busquets: "Tengo entendido que la gente está muy contenta con la selección"

"Cada uno lleva un seleccionador dentro, pero decide Luis Enrique"

MADRID, 5 Oct. 2021 (Europa Press) -

El centrocampista de la selección española de fútbol Sergio Busquets se mostró ajeno a las críticas recibidas por el seleccionador Luis Enrique tras su última convocatoria y dijo que tiene "entendido" que "la gente está muy contenta con la selección", además de mostrar sus "ganas e ilusión" por medirse a Italia este miércoles en la 'Final Four' de la Liga de Naciones.

"No estamos muy pendientes de lo de fuera, sabemos lo que es el fútbol en nuestro país, los seleccionadores que hay, los programas, diarios y todo lo que lleva detrás. Sabemos lo que pasa, pero es una decisión del seleccionador. Luego cuando llegan los partidos, allá donde hemos jugado, siempre hemos tenido el apoyo de esa ciudad; y cuando empieza el balón a rodar todo queda un poco al margen", dijo Busquets.

El centrocampista del Barça, capitán del combinado nacional, aseguró que está al margen de las informaciones y que sigue muy poco la prensa deportiva. "No, generalmente no veo, ni escucho nada. Alguna vez lo veo porque me interesa el mundo del fútbol, a veces se me puede colar algo pero en líneas generales, poco".

"El nivel de la selección ha sido muy bueno independientemente de quien venga, nosotros tenemos una idea clara y se ha competido bien. Esta debe ser la línea a seguir y por lo que tengo entendido la gente está muy contenta con la selección. Aunque no somos invencibles y a veces hay partidos grises, pero también muy buenos", reivindicó el catalán.

"Hemos tenido una experiencia muy buena en la Eurocopa llegando a semifinales y mereciendo más, pero así es el fútbol y ahora estamos en una 'Final Four', hicimos el trabajo antes de la 'Euro' y teníamos un grupo difícil, pero aquí estamos junto a tres selecciones muy importantes", añadió Busquets.

Para zanjar el tema de las listas de convocados, el centrocampista culé recordó que "el que hace las listas es el seleccionador. Nosotros confiamos en sus listas y en todos los jugadores que vienen. A partir de ahí somos todos del mismo equipo, vamos todos a uno y los que están aquí son por méritos propios. Entiendo que cada uno lleva un seleccionador dentro, todo es respetable, pero decide Luis Enrique", añadió.

Preguntado por la motivación de pelear un título nuevo, Busquets confirmó que "siempre es importante luchar por ganar títulos". "Esta es una oportunidad porque nos la hemos ganado. Estamos con selecciones muy potentes y lo afrontamos como un reto, con ilusión, ambición y ganas. El rival que tenemos delante es la campeona de Europa y utilizaremos nuestras armas, la misma idea que hemos venido demostrando en estos últimos partidos, en la Eurocopa, ojalá salga bien y podamos plantarnos en una final", sentenció.

"Tenemos que estar muy orgullosos de llegar hasta aquí, pero no queremos que se pare la cosa. Nuestras metas siempre tienen que estar al máximo, tenemos una ilusión tremenda por jugar la 'Final Four', por disfrutarla y vivirlo como una nueva experiencia. Nuestro objetivo es competir contra Italia con nuestra filosofía de juego. Ojalá podamos llegar el domingo a la final", deseó.

En otras cuestiones, Busquets dijo que se encuentra "bien" a nivel físico y mental. "Todos sabemos la época de la temporada en que nos encontramos, no estamos al cien por cien, pero ni yo, ni cualquier jugador que haya estado en el Europeo y sin vacaciones. Pero con muchas ganas de seguir, ahora 'Final Four', luego la fase de clasificación para el Mundial que es primordial y en el Barça igual. Estoy con ganas".

"ahora es el momento de la selección"

Precisamente por el conjunto culé, donde bajan las aguas revueltas, Busquets aseguró que "suceden muchas cosas porque es un gran club y tiene un magnitud enorme. Algunas son cosas positivas, otra negativas, pero eso debería entrar a valorarlo con más cautela y tiempo. Es un orgullo venir a la selección y es lo que tengo por delante ahora. Siempre doy la cara y hablo tranquilamente de todo pero ahora es el momento de la selección", zanjó.

Además, Busquets dijo que le diría a Gavi, posible debutante con la absoluta este miércoles, que "disfrute del mundo". "Le ha llegado muy joven, es un privilegiado y que aprenda de todo lo que se va a encontrar. Con la predisposición que viene, las ganas e ilusión, seguro que está siendo muy fácil. Y ahora llega lo bonito que es jugar y si tiene la oportunidad de hacerlo va a demostrar por qué está en la lista", agregó.

Por último, Busquets analizó a Italia en líneas generales y recordó que es una selección de "grandes jugadores con un gran seleccionador". "Tienen gente con mucha experiencia y han mejorado muchísimo. La Eurocopa fue muy buena y por eso consiguieron el título. Ellos van a seguir igual, con el mismo bloque porque han asimilado los conceptos del seleccionador. Por eso tienen esa gran racha de partidos imbatidos", finalizó.