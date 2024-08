Sergio Camello: "La gente ya dudaba y el fútbol es así de caprichoso"

El futbolista español Sergio Camello ha comentado este viernes que, cuando "la gente ya dudaba" de su desempeño con la selección nacional, "el fútbol es así de caprichoso" y le ha dado la oportunidad de disputar la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde él ha marcado dos goles en la prórroga para vencer por 3-5 a Francia.

"Es que es así de caprichoso el fútbol. Ha sido un año duro, un año que no ha querido entrar el balón, que no he dejado de trabajar", dijo Camello a los micrófonos de la emisora COPE desde el Parque de los Príncipes, aludiendo a su temporada algo gris con el Rayo Vallecano.

"Aquí ha pasado lo mismo, he estado en la grada muchos partidos, pude jugar uno y perdimos. La gente ya dudaba y el fútbol es así de caprichoso. No sé el porqué, pero ha querido que sea yo", indicó el delantero rayista, autor de dos goles con sendas vaselinas en esa final olímpica.

Así, admitió que "jamás lo hubiese soñado". "Yo solo soñaba ser futbolista y este año, si te digo la verdad, después del año que he tenido, de lo duro que ha sido, no daba mucho por entrar en la convocatoria", respondió a los periodistas de la cadena COPE.

"Y bueno, el míster siempre ha confiado en mí, me lo ha hecho ver, ha hecho que estuviese preparado para este momento y él me lo dijo, me lo dijo ayer y me dijo que había soñado que el gol de que nos daba el oro lo metía yo. Esto es verídico y... bueno, se ha hecho realidad", afirmó sobre el apoyo recibido por el seleccionador de la 'Roja', Santi Denia.

Antes de recoger su flamante medalla de oro, Camello había hablado también con RTVE. "Lo primero de todo, quería dar gracias a todo el equipo. Como sabéis, eran cuatro descartes, yo 'a priori' era uno de ellos. Si yo he metido estos dos goles hoy ha sido porque han hecho que me lo creyese. Desde el primer momento, el míster me lo dijo", reiteró.

"Él había soñado que yo metía el gol de la final. Esto no es mentira, no es para adornarlo, es la realidad. El entrenador de porteros tiene escrito aquí en árabe la palabra 'destino'. Me lo dijo que iba a ser yo, así que lo primero que quiero decir es muchísimas gracias al equipo, porque sin ellos seguramente yo no me lo hubiese creído tanto como para hacerlo realidad", explicó ese buen augurio dentro del 'staff' técnico.

"Somos campeones olímpicos, esto es historia, desde el 92. Seguramente lo valoremos más con el tiempo y nos lo creamos cuando de verdad lo veamos con perspectiva. Ahora mismo somos un grupo de 18 o 22 niños que somos los más felices del mundo", concluyó ante el micrófono de RTVE.

Europa Press