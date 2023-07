Sergio Canales ofrece al Monterrey experiencia en la élite, pero rechaza ser un mesías

El mediocampista español Sergio Canales fue presentado el miércoles como refuerzo de los 'Rayados' del Monterrey del fútbol mexicano ante más de 15.000 aficionados que le dieron la bienvenida en el estadio BBVA.

"Tengo ambición y muchas ganas. Tengo una experiencia de muchos años en la élite y creo que ahí puedo aportar mucho", dijo Canales en una rueda de prensa previa a la presentación en el estadio.

El jugador de 32 años aclaró que no cree "ser un mesías porque el equipo funciona muy bien" y se comprometió a "ir a por todos los títulos que se nos pongan por delante".

"Mi objetivo es dejármelo todo para el día que me vaya de aquí me pueda ir orgulloso", afirmó.

Apenas el lunes pasado, el Betis de España y el Monterrey anunciaron el fichaje del 'Mago' Canales.

Actualmente, los 'Rayados' del Monterrey compiten por dos títulos: el del torneo Apertura-2023 de la liga mexicana y la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes mexicanos contra los estadounidenses y canadienses de la MLS.

Respecto a las funciones que desempeña en la cancha, Canales aclaró que aunque tiene facilidad para el gol, ésa no es su principal responsabilidad.

"En los últimos años me he adaptado a diferentes posiciones, puedo ayudar con mucha movilidad, quiero siempre la pelota e intentar generar ocasiones. Es verdad que siempre busco el gol, tengo esa mentalidad, pero soy más generador de ocasiones y ayudo al equipo con la salida de balón. En los últimos años he tenido la capacidad de estar en las dos áreas", detalló el jugador de 32 años.

Al término de la conferencia, Sergio Canales recibió el jersey con el dorsal número 10 que usará con los 'Rayados' del Monterrey.

Posteriormente, el mediocampista español salió a la cancha del estadio BBVA donde fue recibido entre ovaciones.

"Espero devolverles todo el cariño ganando muchas cosas y que disfrutemos muchísimo juntos", dijo Canales a los aficionados con quienes cantó el himno del club y a quienes lanzó balones de obsequio a las tribunas.

Con los 'Rayados', Sergio Canales compartirá créditos con jugadores como el delantero argentino Rogelio Funes Mori, quien es el máximo anotador en la historia del club.

El Monterrey ha sido campeón de liga en primera división en cinco ocasiones, ha ganado tres veces el torneo de Copa y cuatro Ligas de Campeones de la Concacaf.

Str/dbh

AFP