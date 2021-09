Sérgio Conceiçao: "Salimos un poco frustrados"

El entrenador del Oporto, Sérgio Conceiçao, reconoció que su equipo salió "un poco frustrado" este miércoles del Wanda Metropolitano, después de un 0-0 en el que tuvieron mejores ocasiones que el Atlético de Madrid en el estreno de la Champions.

"Hemos salido un poco frustrados del partido. Preparamos el partido y lo que planteamos lo hicimos, pudimos llegar más pero las mejores ocasiones fueron nuestras. Hemos jugado bien y podíamos haber ganado", dijo en rueda de prensa.

El técnico luso fue preguntado también por la polémica, con un gol anulado a Taremi y la roja final a Mbemba. "No he visto la jugada, no sé si hubo esa mano, la expulsión no había razón, es lo que puedo decir. Tuvimos un partido competitivo con dos equipos bien organizados, sin muchas ocasiones", afirmó.

"Desgraciadamente hemos tenido algunos arbitrajes difíciles en la Champions, el año pasado contra el Chelsea y el City también, pero no vale la pena ahora lamentarnos", añadió, apuntando que el cambio de Pepe fue por unas molestias en el gemelo, sin tener nada que ver los pitos al ex del Real Madrid.