Sergio González: "Es un bajón grande porque perdemos el depender de nosotros mismos"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, recalcó que el empate de este domingo ante el Real Madrid era "un bajón grande" porque la victoria del Mallorca le hacía perder "el depender" de sí mismos en la última jornada para salvarse, pero apeló a "levantar la cabeza, trabajar y ganar en Vitoria".

"Es un bajón grande por lo que significa, porque perdemos el depender de nosotros mismos. A nivel de clasificación nos hace mucho daño, pero todavía puede pasar cualquier cosa porque esto es deporte", señaló González tras el partido en declaraciones recogidas por la web del Cádiz.

El técnico cadista no tiene dudas de que tanto Osasuna como el Espanyol tratarán de rendir al máximo ante Mallorca y Granada, sus rivales por el descenso. "Entiendo que Osasuna es un rival fuerte, que siempre da la cara, que siempre intenta quedar lo más arriba posible, y el Espanyol, con el nuevo entrenador, intentará hacerlo. Nosotros pelearemos por ganar en Vitoria", apuntó.

"Creo que el equipo se merecía depender de sí mismo en la última jornada, pero ya no nos queda otra cosa que acabar con una victoria y, a partir de ahí, que se dé la situación para mantenernos. Toca levantarse e ir a por el Alavés", añadió el entrenador catalán.

Sergio González reconoció que firmaron "un partido muy bueno" en el que les costó estar "tan encima" del Real Madrid "en los últimos minutos" porque habían hecho "un trabajo muy grande". "En la segunda parte tuvimos el penalti, pero no lo hemos metido, y en los últimos minutos daba la sensación de que no podíamos. Hemos generado y no hemos estado acertados", admitió.

"No ha pasado eso sino que ha marcado Mallorca al final. Lo hemos intentado, el equipo lo ha dado todo, pero no ha podido ser la victoria. No queda otra que levantar la cabeza, trabajar, ganar en Vitoria y ojalá el fútbol nos devuelva lo que nos ha quitado hoy", subrayó el entrenador del Cádiz agradecido por "el recibimiento" de su afición antes del partido. "Me sabe todavía peor por ellos, se merecían terminar con una victoria importante en casa", sentenció.