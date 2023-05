Sergio González: "Ha sido un quiero y no puedo, se lo hemos puesto fácil al Atlético"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, lamentó la mala imagen que dio su equipo este miércoles en la derrota (5-1) ante el Atlético de Madrid, en la jornada 33 de LaLiga Santander, pero apuntó a pensar en el siguiente encuentro para buscar la salvación, donde tendrán que volver a demostrar que son un "buen equipo".

"Tenemos la información que manejamos. Teníamos muchos jugadores al límite. Me arrepiento de no haber contagiado la actitud necesaria (no de la alineación). Sabíamos que iban a salir fuerte por la derrota del Real Madrid y ponerse segundos", dijo en rueda de prensa en el Cívitas Metropolitano.

"Ha sido un quiero y no puedo, ha sido un mal día pero no hemos salido con hambre. Hay que ser autocríticos. Ese no es nuestro Cádiz. No hemos podido demostrar el buen equipo que somos. Hay que entender que el fútbol es esto y nos quedan partidos para poder solucionarlo", añadió.

El preparador de un Cádiz un punto por encima del descenso explicó que el Atlético fue un rival de mucho nivel, pero su equipo se lo puso fácil. "Desde fuera se nota que es un gran equipo y lo está demostrando. Hoy se lo hemos puesto fácil. No se ha visto ese Cádiz agresivo e intenso. Les hemos facilitado un poco el partido. Hay que agachar la cabeza, pedir disculpas a la gente porque la imagen no ha sido la mejor. Tenemos que ir a por todo, a nuestra liga y nuestros partidos, a conseguir el objetivo", comentó.

"Le he comentado (al árbitro) que yo creo que hasta el 'Cholo' ha comentado que no era penalti. Son situaciones del fútbol. No es determinante. Ojalá que haya pasado hoy y no nos pase más", terminó, valorando la mano del penalti que supuso el 4-0 local.

Europa Press