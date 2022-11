Sergio González, sobre Vinicius: "El otro fútbol siempre está ahí"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, confesó que no hubiera sido "injusto" el empate ante el Real Madrid que tuvieron en los últimos compases del 2-1 en el Santiago Bernabéu, al tiempo que quitó polémica a las faltas sobre un jugador de calidad y que tiene mucho tiempo el balón en los pies como Vinicius.

"El plan de partido nos ha salido muy bien. En la primera parte hemos minimizado mucho sus acciones ofensivas. Hemos estado fuertes en defensa y el gol a balón parado nos ha hecho daño. Teníamos que habernos llevado el empate al descanso", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los andaluces lamentó haber rozado el empate, sobre todo con la ocasión final de Pacha Espino. "Los cambios nos han estabilizado en el segundo tiempo y otro segundo gol a balón parado, en un rechace, que nos ha hecho mucho daño. En este tipo de campos no te pueden meter dos goles de balón parado porque si no es mucha renta para ellos. No hemos estado bien en ese aspecto", apuntó.

"En todo lo demás, contento con el trabajo y orgulloso del equipo. Al final ese 2-1 nos ha dejado el partido abierto, hemos tenido la de Sobrino y la de Pacha. Tenían el partido controlado y con el 2-1 nos la hemos jugado, eres más atrevido y te salen más las cosas. Es una pena porque ese remate del Pacha lo hemos rematado todos y nos hemos pasado. No hubiera sido injusto", añadió.

Por otro lado, el técnico del Cádiz fue preguntado por el marcaje que fue ya muy comentado en Vallecas sobre Vinicius, y que repitió por momentos el Cádiz sobre el brasileño. "Uno tiene que venir a competir aquí, y eso quiere decir competir con todo. Si vas a jugar con frac delante del Madrid te van a pasar por encima porque son mejores. Si en una pared no haces un choque, si una conducción no haces una falta agresiva es difícil", explicó.

"El otro fútbol siempre está ahí. No porque esté cerca el Mundial, tienes que acercarte a poder competir, no hay un plan. Los futbolistas son inteligentes, ven el momento de apretar. Si eres un poco más intenso en este tipo de partidos igualas la calidad que tienes enfrente. Vinicius es un jugador que tiene mucho la pelota, esos jugadores están más expuestos a sufrir más faltas. Cuando ellos entran lo hacen bien, entran fuerte, y el Cádiz va a hacer daño, hemos entrado dentro del reglamento y a buen nivel", afirmó.

Además, Sergio apuntó que Fali "no saca el codo", en otra acción que reclamaron los locales sobre Rodrygo, y confesó que el parón por el Mundial les viene "mal" porque estaban ya "en velocidad de crucero", aunque tratarán de aprovechar el mercado de fichajes.

Europa Press