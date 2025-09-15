Sergio Martínez (Bodegas Lustau), elegido por séptima vez como “Mejor enólogo de vinos generosos del mundo”

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Sergio Martínez, enólogo y capataz de Bodegas Lustau, ha sido elegido por séptima vez como el 'Mejor enólogo de vinos generosos del mundo' durante la gala del certamen 'International Wine Challenge', según informa la bodega española en un comunicado. En concreto, con esta ya son siete las ocasiones en las que el actual enólogo de Lustau recibe este importante reconocimiento, igualando el palmarés de su maestro y anterior capataz, Manuel Lozano. Así, desde que asumiera la tarea de liderar la bodega en 2016, Sergio Martínez ha tenido la responsabilidad de mantener a Lustau en la élite mundial de la enología. "Gracias al compromiso con la calidad y al trabajo diario que hacemos en la bodega, hemos conseguido que todas las nuevas gamas sean reconocidas con un oro", destacó Martínez.

Además, la desaparecida figura de Manuel Lozano estuvo muy presente en esta cita en la que se hace entrega de los premios en categorías especiales, ya que la organización decidió poner su nombre a uno de los Trofeos, el 'Champion Fortified Wine', que también fue para Lustau y su Amontillado Botaina Edición Limitada 2025. Estos dos nuevos premios en categorías especiales se suman a los buenos resultados obtenidos por Lustau en esta edición del 'International Wine Challenge', donde la firma jerezana repite como la bodega española más premiada y bate su propio récord tras alcanzar cuatro Trophies y un total de 40 galardones, entre ellos 13 medallas de oro que abarcan todas sus gamas.

La bodega ha señalado que estos resultados consolidan la posición de España en el panorama internacional, situándose como el segundo país con más medallas de oro (30 en total), de las cuales 20 corresponden a los vinos de Jerez, reconociendo así su extraordinaria calidad y proyección.