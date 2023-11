"El equipo está a muerte con Diego Alonso y en eso no tiene ni un 1% de duda"

MADRID, 28 Nov. 2023 (Europa Press) -

El jugador del Sevilla FC Sergio Ramos aseguró que el equipo está mejorando, que necesita mirar adelante y no hacia resultados irregulares del pasado y que, estando "a muerte" con el entrenador, Diego Alonso, esperan que el Sánchez-Pizjuán sea un "infierno" para el PSV Eindhoven y poder ganar para obtener respeto en la élite continental y acercarse a los octavos de final de la 'Champions'.

"He tenido la gran suerte de vivir noches mágicas y también siendo sevillista, mi familia las ha vivido, como la noche con la lluvia contra el Manchester, han sido noches inolvidables. Ojalá mañana entre la afición y nosotros seamos todos uno, sintamos ese calor que sólo se vive aquí en Nervión. Ojalá mañana el estadio sea un infierno para el rival y que realmente sientan que aquí no gana cualquiera", manifestó en rueda de prensa.

"Ojalá se viva una noche mágica, ojalá sea así, ¿no? Para nosotros yo creo que es una final más que un partido de 'Champions'. Mañana no hay margen de error, mañana debe salir todo perfecto, debemos de mantener el nivel de concentración desde el primer minuto hasta el último y valorar también esos pequeños detalles que sobre todo en la 'Champions' sí que marcan la diferencia", añadió.

El Sevilla, colista del grupo con 2 puntos en 4 jornadas, necesita ganar sí o sí al PSV en una "final". "Es verdad que no andan bien en liga, pero mañana es una competición distinta. Es la máxima competición que pueden jugar los clubes y no puede fallar el equipo. Una auténtica final. La de mañana es una oportunidad única. Es vital conseguir la victoria y no es momento de mirar atrás, a pesar de querer aprender de los malos resultados que estamos obteniendo", argumentó.

Para el central de Camas, el equipo ha trabajado bien y está dispuesto a cambiar la dinámica. "Creo que el equipo ha venido trabajando en una dinámica muy buena y creo que no hay nada que nos deba descentrar de eso, hay que poner el foco en seguir creciendo, en seguir mejorando, seguir aprendiendo en lo que todavía podemos seguir perfeccionando y en ese aspecto mañana tenemos una oportunidad maravillosa, en una competición especial como es la 'Champions'", alegó.

Y es que, tras la salida de Mendilibar y llegada de Diego Alonso, el equipo todavía necesita tiempo. "Al final, cuando empiezas a construir algo pues se empieza desde una base, requiere un tiempo y un proceso que no se hace muy de prisa. Por lo tanto, poco a poco, yo creo que nos vamos conociendo todos mucho mejor, empezamos a tener todo bastante claro y poco a poco pues el equipo va haciendo bastantes cosas bien, después los pequeños detalles quizás nos faltan, como pequeños detalles de concentración en momentos puntuales. Estamos en un momento de mirar hacia adelante e intentar buscar buenos resultados", reiteró.

Todo ello haciendo autocrítica y sin tirar balones fuera. "La familia y amigos que tengo sevillistas son los primeros que cuando me reúno con ellos te echan cosas en cara, que si 'vaya el equipo como está'... Mi padre es el primero que como sevillista me reclama que el equipo debe ganar, pero por supuesto que entendemos la frustración de la gente y bueno al final son temas donde cuando el equipo está peor, yo creo que es cuando más unidos debemos estar. Cuando el equipo gana es también gracias a la afición, cuando pierde también necesitamos ese cariño de todos ellos", pidió Ramos.

Sobre Diego Alonso, aseguró que van a por todas con él. "Creo que lo que debe sentir nuestro entrenador es que el equipo está a muerte con él y yo creo que en eso no tiene ni un 1% de duda, al final las decisiones se toman desde arriba. Creo que no pasan ni por el míster, ni por los jugadores. Nosotros, mientras el míster esté con nosotros, por supuesto que vamos a ir a muerte", aseguró.

"Y si me preguntan a nivel personal, ojalá esté mucho tiempo con nosotros porque confiamos en él, porque creo que es un entrenador que transmite cosas muy positivas y que tiene un criterio de juego muy definido que a nosotros nos puede beneficiar. Al final la desgracia del fútbol es esa, son resultados y la gente no entiende de otra cosa. Nosotros quizás hacemos un análisis un poco más profundo pero eso es un poco más desde dentro, desde fuera quizás se perciban solo los resultados. Ojalá el míster tenga mucho tiempo con nosotros", se sinceró.

Por otro lado, cree que el Sevilla se debe ganar el resto en la 'Champions' igual que lo hizo en la Liga Europa; hablando en el césped. "Lo que le falta es demostrar y ganar. Yo creo que lo que te acaba dando respeto en una competición es hablar dentro del campo, no fuera. Y en ese sentido, el Sevilla lleva mucho tiempo así y ahora le toca en la 'Champions'. Tenemos una oportunidad de ganar, de hacernos un hueco en octavos, pero para eso todavía queda mucho, hay que empezar ganando mañana y después encararemos el siguiente partido. Lo que te coloca y te posiciona a nivel europeo son los resultados", manifestó.