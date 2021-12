Sergio Ramos: "Volver al Bernabéu es muy alegre, pero me hubiera gustado no tener al Real Madrid"

El futbolista del Parin Saint-Germain Sergio Ramos reconoció este lunes que le hubiera gustado no tener que enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de la Champions, una eliminatoria que será "especial" y en la que vivirá una "mezcla de emociones", al mismo tiempo que no escondió que el proceso de recuperación de su lesión ha sido "duro".

"Me he enterado del sorteo en casa. El United me 'molaba' como enfrentamiento, pero el sorteo no era v√°lido y es el que es. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tenerlo (al Real Madrid), pero volver al Santiago Bernab√©u siempre es algo muy alegre. Aunque voy a ir a muerte por el PSG", se√Īal√≥ Ramos durante la presentaci√≥n del nuevo gimnasio 'Sergio Ramos by John Reed' en Madrid.

El defensa espa√Īol lament√≥ que el sorteo haya permitido una eliminatoria entre PSG y Real Madrid. "El destino es caprichoso, me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sab√©is el cari√Īo que tengo al Real Madrid, eso no va a cambiar nunca, siempre lo llevar√© en mi coraz√≥n. Toca afrontar el presente, me toca defender los colores de mi equipo. El Real Madrid atraviesa un gran momento, pero quedan meses, es un grand√≠simo duelo", analiz√≥.

"Siempre que puedo veo los partidos del Real Madrid. Vinicius es un jugador que ya promet√≠a y que a d√≠a de hoy ya no es un joven que promete, es actualidad y va a ser clave durante los pr√≥ximos a√Īos, le tengo mucho cari√Īo, me alegro. Ya no son expectativas, es una realidad", subray√≥ sobre el extremo brasile√Īo.

Adem√°s, record√≥ que su exequipo "va muy destacado" ya en LaLiga Santander. "Eso es buena se√Īal, siempre es positivo llevar margen en puntos. A nivel defensivo les veo bastante bien", expres√≥ el jugador andaluz.

"no sé si han especulado sobre mi recuperación de manera manipulada"

Por otro lado, respecto a su proceso de recuperaci√≥n, Ramos admiti√≥ que han sido meses "duros". "He tenido la suerte de jugar durante muchos a√Īos, las lesiones me han respetado y ahora me ha tocado en este √ļltimo a√Īo, con una de la que se han hablado muchas cosas por falta de informaci√≥n. Todo sirve para seguir superando retos y alcanzando metas, ahora siento eso de nuevo, y es muy gratificante. Es un aprendizaje, es una parte negativa, pero me ha ense√Īado qui√©n estaba de verdad y qui√©n estaba de aquella manera...", manifest√≥.

"No escucho mucho lo que se dice sobre m√≠, los amigos cercanos me lo comentan. Estoy un poco desconectado, siempre m√°ximo respeto, pero no siempre es verdad lo que se cuenta. No s√© si por falta de informaci√≥n o por qu√©. No he podido salir a hablar y entonces, especulan, no s√© si de manera manipulada. Lo bueno es que ya estoy de vuelta y podr√© resolver cualquier duda. La rodilla ha sido el menor problema", valor√≥ sobre las informaciones de los √ļltimos meses.

Ahora, revelando que "queda Ramos para rato", el defensa ve m√°s cerca su vuelta definitiva a los terrenos de juego. "Nunca sabemos lo que puede pasar ma√Īana, pero al final de esta semana podr√≠a incorporarme con el grupo", avanz√≥ el de Camas.

"Cuando vives etapas difíciles te das cuenta de los que están. Es bueno a veces volver a pisar el fondo para acordarte de los que están siempre. No me he llevado una sorpresa, tengo un círculo cerrado muy fiel. No puedo manejar la opinión de ciertas personas, estoy muy orgulloso del equipo que tengo a mi lado. Sacar esa fuerza de voluntad después de tanto tiempo sin volver a sentirte bien y la mentalidad han sido claves, en mi carrera es lo que me ha hecho marcar la diferencia. Ha merecido la pena, estoy con muchas ganas e ilusión", explicó.

"ojal√° messi y yo seamos determinantes en el psg"

El excapit√°n del Real Madrid se mostr√≥ "agradecido" por el trato recibido desde el PSG. "Los compa√Īeros me acogieron muy bien, lo que m√°s me cost√≥ fue el tema de la casa, porque no encontramos un sitio tranquilo para la familia. Los 'cracks' son personas, como en cualquier vestuario, me han tratado muy bien, con mucho respeto. Nos estamos conociendo todos un poquito m√°s", destac√≥.

Además, preguntado por su relación con Leo Messi, puso en valor lo que tanto él como el argentino pueden aportar para levantar la Champions. "Compartimos vestuario y la relación es muy buena. Tratamos de ayudar al PSG a ganar, el objetivo es la Champions. Hay admiración y respeto por ambas partes, ojalá podamos ser determinantes en el PSG", apuntó.

Sergio Ramos también dejó claro que quiere que Kylian Mbappé siga en el club parisino pese al interés del Real Madrid. "Me gusta estar rodeado de los mejores, Kylian es clave para el PSG, quiero a Mbappé en mi equipo", aseveró, al mismo tiempo que destacó su juventud y "recorrido" en el futuro.

Finalmente, Ramos volvi√≥ a mostrar su deseo de volver a la selecci√≥n espa√Īola. "No s√© si tengo posibilidad, lo primordial es jugar con normalidad. Luis Enrique es el que decide, me encantar√≠a volver, pero la mentalidad la tengo en volver a jugar con normalidad", zanj√≥.