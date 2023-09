El defensa español Sergio Ramos volvió este lunes al Sevilla casi dos décadas después de su salida rumbo al Real Madrid, donde forjaría su leyenda.

Ramos "llegó en la mañana de este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, que le vincula a la entidad nervionense por una temporada", afirmó el Sevilla en un comunicado.

Ramos, de 37 años, llega al Sevilla como agente libre al encontrarse sin equipo desde junio pasado cuando finalizó su contrato de dos años con el París Saint-Germain.

"Hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante, por fin vuelvo a casa y estoy deseando de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho", dijo Ramos en un video publicado en las redes sociales del club.

Según la prensa española, Ramos cobrará algo más de un millón de euros (1,079 millones de dólares), lejos de los 20 millones (21,5 millones de dólares) que le habría ofrecido el Al Ittihad saudita.

"No sólo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia, con mi abuelo que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre y creo que no tenía sentido tomar otro rumbo que no fuera pasar por mi casa", dijo Ramos.

El emblemático central español regresa al Sevilla tras terminar su contrato con el PSG, al que llegó en el verano de 2021 después de rechazar una oferta de renovación del Real Madrid.

- Refuerzo defensivo -

El jugador de la localidad de Camas ha venido desde entonces dejando entrever su deseo de volver al Sevilla, mientras sus dirigentes negaban que fuera una opción.

Sin embargo, el mal arranque de temporada del Sevilla ha llevado al club a repensar su decisión.

El conjunto andaluz es el único que todavía no ha puntuado en LaLiga y su defensa ha mostrado mucha debilidad con ocho goles encajados en tres partidos.

Ramos, campeón del mundo en 2010 y dos veces campeón de la Eurocopa (2008 y 2012), vuelve así al equipo donde se formó para aportar su liderazgo y experiencia, cuando según la prensa, estaba a punto de poner rumbo a Arabia.

El exlateral derecho reconvertido a central se formó en el Sevilla, donde debutó con el primer equipo en febrero de 2004 y a la temporada siguiente ya fue un imprescindible hasta que salió con 19 años al Real Madrid, que pagó por él entonces 27 millones de euros (29 millones de dólares).

El entonces presidente sevillista, José María del Nido, explicó la salida de Ramos como un deseo del propio jugador, previo pago de la cláusula de rescisión por parte del Real Madrid, lo que causó el enfado de la afición sevillista, que en muchas ocasiones ha pitado al camero en el Sánchez Pizjuán.

- Disculpas -

Ramos respondió en ocasiones con gestos de desafío por los que este lunes pidió perdón al enfundarse la camiseta sevillista.

"Creo que he cometido errores y quiero aprovechar la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento", afirmó.

En el Real Madrid forjó su leyenda acumulando un amplio palmarés que incluye cuatro Champions, cinco Ligas, tres Supercopas de Europa o cuatro Supercopas de España.

A su fortaleza defensiva, Ramos puede añadir su capacidad goleadora que le ha convertido en uno de los defensas más prolíficos con 110 goles a lo largo de su carrera en clubes.

Ramos, que en febrero pasado anunció que se retiraba de la selección, también anotó 23 goles con la Roja, de la que es una leyenda como el jugador con que más veces ha vestido la camiseta nacional (180).

Gr/iga