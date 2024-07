Sergio Scariolo: "A uno por uno tenemos las de perder contra Bahamas, debemos ser un equipo"

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, comentó este sábado tras ganar a Finlandia (74-81) y lograr el pase a la final del Preolímpico de baloncesto masculino de Valencia, en la que se medirán a Bahamas, que deberán jugar más que nunca como colectivo y siendo solidarios para lograr el billete a Paris 2024 ya que cree que a nivel individual y en la lucha cara a cara tienen las de perder frente a un equipo que tiene a "tres estrellas de la NBA".

"Tienen tres súper estrellas de la NBA y tienen un par de jugadores con futuro de estrella, uno sobre todo. Así que sabemos que a nivel de enfrentamientos individuales uno por uno tenemos las de perder, seguramente ni una acción de ganar. Tenemos que ser un equipo, esforzarnos al máximo, ser más colectivo que nunca, no perder energía en nada más que no sea una dirección; ganar", manifestó en rueda de prensa en La Fonteta tras ganar a los finlandeses y pensando ya en Bahamas.

"Sí, se dice que si estás o ves el peligro y sabes que va a venir, sabes la dureza que espera e igual te preparas mejor. Hemos llegado preparados y concienciados que iba a ser duro. Mañana será obviamente el partido más difícil, tienen 3 súper estrellas a nivel NBA y a nivel individual ahí no llegamos, a esas cotas no llegamos", reconoció.

"Tenemos que estar muy preparados para limitar la actuación de sus grandes estrellas, sin desangrarnos con otros jugadores. Ofensivamente tenemos que ser capaces de jugar contra un equipo muy atlético, que mete manos y presiona y tapona. Tienen una calidad atlética muy alta, será una tarea muy difícil, esperemos descansar bien y mañana prepararnos para competir. Este equipo parece que siempre da la cara sea cual sea la dificultad del enfrentamiento y tenemos que seguir así mañana", añadió.

En cuanto a la semifinal, reconoció que fue "un partido muy duro" tal y como esperaba. "Finlandia es un equipo que juega un muy buen baloncesto, juegan duro y nunca se rinden. Se mueven rápido. Estoy seguro de que bien pronto estarán al más alto nivel, pero dimos un gran primer paso al inicio del segundo cuarto. El inicio del primero no fue bueno", aceptó.

"Cuando estás en un duelo de ida y vuelta y tienes jugadores veteranos, tienes que asegurar el juego y salvar la fatiga a esos jugadores más veteranos. Lo gestionamos bastante bien, creo. Gracias a los aficionados de Valencia. Esperamos un apoyo aún mayor este domingo en la final", pidió a la afición.

Sobre cómo llegará el equipo a la final, cree que "contento". "El equipo está cansado pero contento con la victoria. Se trata de descansar, y tener mañana la concentración adecuada. Ya he hablado de lo que pienso de los 'back to back'. Ellos han pedido más tiempo para estar más frescos, nosotros tenemos menos. Pero no pongo excusas, siempre salimos a dar el máximo de nosotros", manifestó.

Preguntado por el tocado Juancho Hernangómez, lesionado en el primer duelo de este torneo contra el Líbano, no cree que pueda jugar. "Está mejorando bastante pero lo veo difícil, está fuera de ritmo de competición y es muy duro jugar un partido así sin haber ni entrenado. No quiero decir que si pasa algo inesperado o diferente, no quiero decir que está al cien por cien descartado para no pillarnos los dedos", se sinceró.

Por su parte, el entrenador de Finlandia, Lassi Tuovi, aseguró tras el partido que están "en camino" de ganar. "Felicitaciones a los ganadores. Tengo la sensación de que esta noche hubo dos equipos en la pista que merecían ganar, pero por desgracia, esta vez, no era nuestro turno pero estamos ahí", aseguró.

Además, se mostró encantado con sus jugadores. "Pero lo que quiero decirle al equipo es que muchos de los que hablan sobre jugadores que no están aquí (como el lesionado Lauri Markkanen) después de este partido, espero, comenzarán a hablar sobre los chicos que estaban en pista, porque lo merecen al cien por cien", argumentó.

Europa Press