"Sería divertido": Alcaraz y Sinner dispuestos a jugar en dobles "al menos una vez"

Los dos mejores tenistas de la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aseguraron este viernes que están dispuestos a unir fuerzas para jugar en dobles "al menos una vez", aseguró el italiano en Corea del Sur, donde el sábado disputará un partido de exhibición contra su rival español.

Preguntados ambos por la posibilidad de jugar juntos en la conferencia de prensa previa al duelo de exhibición, preparatorio para el Abierto de Australia, los vencedores de los últimos ocho Grand Slams no cerraron la puerta a que pueda ocurrir en el futuro.

"Creo que sería divertido compartir la pista de manera diferente, jugando del mismo lado, al menos por una vez", opinó Sinner, que intentará a finales de enero conquistar un tercer título consecutivo en el Abierto de Australia.

"Por supuesto, el calendario" es denso "y estamos tan centrados en el individual que es muy difícil" encontrar tiempo para disputar un partido de dobles así, añadió.

No obstante, el actual N.º 2 del ranking advirtió: "Cuando llegas lejos en un torneo individual y después tienes que jugar dobles, no puedes recuperarte correctamente".

"Pero si es para un solo torneo, sería formidable. Vamos a hablarlo quizá este año, si nos sentimos bien en algún momento, o el año que viene", insistió Sinner.

Alcaraz, por su parte, admitió que la idea de jugar junto a su gran rival se le ha pasado "una o dos veces" por la cabeza.

"Sería divertido materializarla al menos una vez", añadió un Alcaraz que ya tiene incluso planificada su manera de jugar: él se encargaría de la derecha y Sinner jugaría con el revés.

Para el N.º 1 mundial, que al igual que Sinner no disputará ningún torneo de preparación antes del Abierto de Australia (18 de enero-1 de febrero), la exhibición del sábado es "una excelente manera de prepararse" para el único torneo de Grand Slam que aún falta en su palmarés.

"Venir aquí durante dos o tres días, seguir preparándome para la temporada que comienza, ha sido una gran idea", valoró Alcaraz, que en diciembre anunció su separación con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo llevó a la élite.