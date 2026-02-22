Serie A: A la "caza" de Inter

Diez puntos le sacó su clásico rival, al que intentará seguirle el tren al igual que Napoli y Roma, que animarán otros dos de los cuatro duelos de la jornada de domingo.

En la previa del choque con Parma en San Siro, donde el "rossonero" empató el miércoles 1-1 con Como un duelo pendiente de la vigesimocuarta jornada y que Allegri se perderá por haber sido expulsado, el DT lamentó no poder estar.

"No digo más nada hasta tanto se puedan usar las imágenes de televisión como prueba", afirmó al aludir al entredicho que mantuvo con su colega español Cesc Fabregas, quien empujó con la pelota en juego al belga Alexis Saelemaekers y generó un entredicho que continuó con insultos al final del partido cuando los equipos se retiraban camino a los vestuarios.

"Las cosas que pasan no las tomamos como una oportunidad para mejorar y por eso los errores se repiten, después no nos lamentamos ", explicó Allegri, quien confirmó que el estadounidense Christian Pulisic, goleador de Milan junto con el portugués Rafael Leao, ambos con ocho festejos, será convocado.

"Tener a todos los jugadores a disposición es importante", reconoció al advertir que el Parma del español Carlos Cuesta es "un equipo complicado que en la última media hora de juego ha convertido muchos goles" "Sabe cerrarse muy bien en defensa y es bastante efectivo en las jugadas de pelota parada. Debemos jugar con mucho respeto", agregó.

Allegri apostaría por Leao y por el británico Ruben Loftus-Cheek en la ofensiva con la posibilidad de mandar al ruedo a Pulisic con el partido en marcha.

Milan apelará a la seguridad del francés Mike Maignan en el arco, a la experiencia del croata Luka Modric en el mediocampo y a la vuelta del francés Adrien Rabiot, que purgó frente a Como la fecha de suspensión por su expulsión en el triunfo frente a Pisa.

El ecuatoriano Pervis Estupiñán esperará en el banco frente a un Parma que apostará a los goles del argentino Mateo Pellegrino, artillero del equipo con siete festejos que estará acompañado por sus compatriotas Lautaro Rodrigo Valenti y Mariano Troilo.

Nahuel Estevez, Franco Carboni, el argentino-estadounidense Benja Cremaschi y el argentino-paraguayo Christian Ordóñez serían suplentes.

El otro foco de atención de la jornada estará en Bérgamo, donde Atalanta, séptimo con 42 unidades, recibirá al campeón Napoli, tercero con ocho puntos más.

El escocés Scott McTominay faltará por tercer partido consecutivo por una dolencia en el tendón del glúteo en el plantel de Antonio Conte, que prefirió no arriesgarlo.

Ausente en Copa Italia frente a Como y en el campeonato frente a Roma, McTominay verá desde afuera el duelo con el "nerazzurro" de Raffaele Palladino, que llega precedido por victorias frente a Cremonese y Lazio.

Napoli recupera a Juan Jesús, que cumplió una fecha de suspensión en el empate frente a Roma y contará con el británico Billy Gilmour, a quien le falta de rodaje y por eso ingresó sobre el final del partido frente al "giallorosso".

El danés Rasmus Hojlund, goleador de Napoli en el campeonato, intentará incrementar su cosecha de ocho goles, mientras que los brasileños Alisson y Giovane iniciarían como suplentes junto con el uruguayo Mathías Olivera y el belga Romelu Lukaku.

El también belga Kevin De Bruyne, ausente desde hace cuatro meses por una lesión en la pierna derecha de la que fue operado en octubre, volverá a Nápoles tras rehabilitarse en su país con la idea de volver al ruedo dentro de un mes.

Atalanta tratará de recuperarse de la derrota por 2-0 que sufrió entre semana en Dortmund frente a Borussia en el duelo de ida de los "play-off" de la Champions (torneo en el que Napoli quedó eliminado en la fase de Liga) por un boleto a los octavos de final, que definirá en Bérgamo el miércoles, y para vengar el 1-3 que sufrió de visitante ante el equipo de Conte en noviembre en el estreno de Palladino como DT.

En el local faltarán el belga Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori, ausencias que se sintieron frente al equipo alemán, y sería titular el brasileño Ederson, en tanto que Gianluca Scamacca iniciaría como suplente pensando tal vez en la revancha de los "play-off".

Roma, que no pudo aprovechar el doblete del neerlandés Donyell Malen frente a Napoli para llevarse un triunfo del estadio Diego Maradona, recibirá a Cremonese en busca de un triunfo.

En caso de una derrota del equipo de Conte en Bérgamo, lo alcanzaría, si gana claro, y se alejaría de Juventus, a la que precede por un punto y que hoy resignó su invicto en Turín al caer por 2-0 frente a Como.

"Para mí, el único objetivo es clasificar a la Roma a la Champions", resumió el DT Gian Piero Gasperini, al explicar que "si no nos equivocamos, para los otros equipos que pelean por lo mismo será más difícil".

Gasperini no podrá contar mañana nuevamente con el argentino Paulo Dybala, cuya baja se suma a la de su compatriota Matías Soulé, a quienes espera recuperar en la próxima fecha, cuando Roma rinda examen en el Olímpico ante otro rival directo: la Juventus de Luciano Spalletti, antes de volver a jugar en la Europa League, en octavos de final ante un rival que surgirá de los "play-off".

El técnico de Cremonese, Davide Nicola, destacó que la misión será compleja, pero consideró que su equipo "demostró un crecimiento importante en los últimos tres partidos" a pesar de haber perdido con Inter y con Atalanta y empatado con Genoa.

Por eso instó a sus dirigidos a "jugar ante un rival complicado sin renunciar a nuestra identidad de juego" para seguir peleando por la permanencia, rubro en el que Nicola es especialista.

"El camino que queda es largo y la lucha por la permanencia es difícil",dijo, apuntando a los 24 puntos que dejan a su equipo en la misma línea que Lecce y tres por encima de la penúltima Fiorentina, con chances de salir de zona de descenso si derrota el lunes de local a Pisa, uno de los colistas.

Con 24 unidades y un puesto por encima de Cremonese marcha el Genoa de Daniele De Rossi, que jugará un duelo clave por la permanencia con el Torino de Marco Baroni, que lo precede en la tabla por tres puntos, poniendo en marcha la jornada a primera hora del domingo en el Estadio Luigi Ferraris. (ANSA).