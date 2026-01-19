Serie A: aburrido empate entre Cremonese y Hellas Verona
Igualaron 0-0 por la fecha 21, que se completaba a continuación con Lazio-Como
Cremonese, que alineó todo el partido al delantero brasileño Giovane, escaló al duodécimo puesto con 23 puntos, la misma cantidad que Sassuolo, Parma y Torino, mientras que Hellas Verona sigue último, ahora con 14 unidades como Pisa, que integra la zona de descenso con Lecce (17).
Partidos
Viernes
Pisa 1 - Atalanta 1.
Sábado
Udinese 0 - Inter 1.
Napoli 1 - Sassuolo 0.
Cagliari 1 - Juventus 0.
Domingo
Parma 0 - Genoa 0.
Bologna 1 - Fiorentina 2.
Torino 0 - Roma 2.
Milan 0 - Lecce 0.
Lunes
Cremonese 0 - Hellas Verona 0.
Más tarde
Lazio-Como.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 49 21 16 1 4 44 17.
Milan 46 21 13 7 1 34 16.
Napoli 43 21 13 4 4 31 17.
Roma 42 21 14 0 7 26 12.
Juventus 39 21 11 6 4 32 17.
Como 34 20 9 7 4 28 16.
Atalanta 32 21 8 8 5 26 20.
Bologna 30 20 8 6 6 29 22.
Lazio 28 20 7 7 6 21 16.
Udinese 26 21 7 5 9 22 33.
Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28.
Cremonese 23 21 5 8 7 20 28.
Parma 23 21 5 8 8 14 22.
Torino 23 21 6 5 10 21 34.
Cagliari 22 21 5 7 9 22 30.
Genoa 20 21 4 8 9 22 29.
Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32.
Lecce 17 21 4 5 12 13 29.
Pisa 14 21 1 11 9 16 31.
Verona 14 21 2 8 11 17 34.
Máximos goleadores
- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).
- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).
Próxima fecha
Viernes 23
Inter-Pisa.
Sábado 24
Como-Torino.
Fiorentina-Cagliari.
Lecce-Lazio.
Domingo 25
Sassuolo-Cremonese.
Atalanta-Parma.
Genoa-Bologna.
Juventus-Napoli.
Roma-Milan.
Lunes 26
Hellas Verona-Udinese. (ANSA).